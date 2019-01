Eutanasia | al via il progetto di legge | il 30 gennaio se ne discuterà alla Camera

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Mercoledì 30avrà inizio in Parlamento l’iter relativoproposta didi iniziativa popolare - promosso dall’Associazione Luca Coscioni che ha raccolto e depositato oltre 130.000 firme - per legalizzare l’. Dopo tre mesi dal pronunciamento della Consulta che ha stabilito in un anno il tempo disponibile per colmare i vuoti legislativi, il testo depositatoil 13 settembre del 2013 verrà esaminato e discusso nelle commissioni Giustizia e Affari sociali di Montecitorio. Il percorso dellanon si preannuncia semplice; numerose sono le tensioni nella maggioranza e diverse le posizioni dei due alleati di governo. I relatori, Giorgio Trizzino (M5S) e Roberto Turri (Lega) hanno garantito che l’argomento verrà affrontato senza ideologie o appartenenze politiche. Inoltre, la proposta dipotrà arricchirsi di altri testi, come ad esempio quello del ...