eSports | Fortnite | il nuovo torneo si terrà all’ESL Katowice!

eSports : per mezzo della valuta interna di Fortnite - ben 53mila truffe nel Dark Web! : Di tutte le notizie che abbiamo mai riportato su questo battle royale, non avremmo immaginato di affermare che Dark Web e Fortnite sarebbero potuti essere un duo. Infatti, nella parte più oscura dell’Internet, alcuni usano la valuta del gioco per trarne profitti cospicui. Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla notizia riportata anche da FortniteIntel. Dark Web e Fortnite: soldi e V-Buck Il Dark Web, per chi non lo sapesse, è una parte del web ...

eSports : 20th Century Fox e Overwolf promuovono un film con un torneo di Fortnite! : 20th Century Fox e Overwolf collaborano per la promozione di un film! Sicuramente tutti conoscete il colosso cinematografico, ma per chi di voi non sapesse cosa sia Overwolf, vi basti sapere che si tratta di una compagnia che supporta videogiochi e app di gaming. Le due aziende hanno deciso di organizzare un torneo per fare pubblicità al film “Il Ragazzo che diventerà Re“, nelle sale americane dal 25 gennaio. Quale gioco hanno ...

eSports : si ritiene che Epic Games possa inaspettatamente far tornare il Cubo di Fortnite sull’isola : Vi ricordate di Kevin, il Cubo di Fortnite? Se ve lo siete già dimenticato state tranquilli, perché Epic Games potrebbe avere in programma un suo inaspettato ritorno. Alcuni giocatori confermano delle teorie, affermando di averlo intravisto. Ecco gli indizi! Il Cubo di Fortnite ritornerà! Credits: www.italiaeSports.com Come potete vedere, questo giocatore stava spaparanzato quando, a un certo punto, si è reso conto della scoperta! Dietro di ...

eSports - La neve di Fortnite si è già sciolta! La Befana ha portato via le feste? : La Stagione 7 ha portato la neve di Fortnite. Questa ha ricoperto un’ampia zona a Sud-Ovest, rendendo la mappa più varia per un periodo bello lungo. A Natale, però, c’è stata un’intensa nevicata che ha ricoperto tutta l’isola, tingendo di bianco l’intera mappa di gioco. Sarebbe stato bello giocarci, vero? Peccato che la neve è ormai sciolta e alcuni giocatori si sono infuriati! La neve di Fortnite o il cenone coi parenti! Uno, non ...

eSports - Fortnite : la guida completa a tutte le Sfide della Settimana 4 della settima stagione : Anche oggi ci aspettano mirabolanti imprese sull’isola innevata di Fortnite per finire le Sfide della settimana 4. Purtroppo la maggior parte della neve di Natale è stata tolta, ma c’è sempre la zona a Sud-Ovest per chi vuole farsi un giretto! Adesso che ci sono le vacanze siamo sicuri che avrete molte cose da fare, altri giochi su cui smanettare, quindi se cercate un modo veloce per superare queste Sfide della settimana, siete tornati nel luogo ...