Escalation in Venezuela | Guaidò vuole controllo asset petroliferi Trump | sanzioni contro

Venezuela - Giuseppe Conte : “Preoccupato per Escalation violenza - spero in percorso democratico” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la situazione in Venezuela: "Esprimo forte preoccupazione per i rischi di un'escalation di violenza. Auspico un percorso democratico che rispetti libertà di espressione e volontà popolare". Salvini si schiera contro Maduro, le opposizioni chiedono al governo una presa di posizione netta. Intanto una mozione del Congresso della Cgil diventa un caso.Continua a leggere

