Eni Green Data Center | dove l' innovazione incontra la sostenibilità

Etro a tutto «green» con la collezione uomo sostEnibile : Altre camicie utilizzano cotone biologico proveniente da iniziative che mirano a migliorare l'impatto sociale e ambientale della coltivazione del cotone nel mondo, che per sua natura ha bisogno, ad ...

Barolo - The Green Experience : così i viticoltori "sostEnibili" puntano di più sui social : La comunicazione digitale ha rivoluzionato il modo in cui le aziende raggiungono nuovo pubblico e possono raccontare il proprio lavoro. Coldiretti ha dedicato ai viticoltori aderenti alla rete The ...

SostEnibilità : il 26 gennaio la presentazione del contest creativo #roadtogreen : #roadtogreen 2019, la nuova edizione del contest promosso dall’associazione Road to green 2020 e lanciato durante il Forum La città del futuro, realizzato in collaborazione con l’Accademia del Lusso. Il contest è rivolto a creativi e innovatori, e sarà presentato nel corso di AltaRoma, la Settimana della Moda della Capitale, nell’ambito dell’evento M.I.A. Moda Incontro Aperto, ideato dai fashion producers Maurizio Passeri, Ino Mantilla e Adele ...

INDUSTRIA TESSILE "GREEN"/ Anche il mondo della moda gioca la Carta della sostEnibilità : La 95esima edizione di Pitti Immagine Uomo si è chiusa all'insegna dei tessuti ecofriendly. Una svolta che dà vantaggi competitivi e reputazionali

Finanza sostEnibile - aziende europee lanciano forum per promuovere strumenti green : La sostenibilità è sempre più al centro dell'interesse delle aziende europee. A un anno di distanza dal Paris green Bond Pledge , pubblicato in occasione del Climate Finance Day 2017 , nasce il forum ...

UI GreenMetric world university ranking : Milano-Bicocca tra le prime cento al mondo per sostEnibilità : L’Università di Milano-Bicocca è tra le prime cento al mondo per sostenibilità ambientale. A dirlo è la UI GreenMetric world university ranking, il ranking che valuta la sostenibilità ambientale degli atenei. Milano–Bicocca si piazza al quarto posto in Italia – dietro alle Università di Bologna, Torino e Ca’Foscari di Venezia – ed è primo in Lombardia. I criteri di valutazione tengono conto delle dimensioni dell’università, sia in ...

DomEnica green per Roma : torna il blocco totale della circolazione : La giunta Capitolina ha indetto la terza Domenica ecologica atta a contenere le emissioni inquinanti e a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'uso consapevole delle fonti energetiche. Bloccati anche gli Euro 6 per Domenica 13 gennaio che dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30, la città si vedrà colpita dallo stop totale della circolazione. Roma, blocco della circolazione Una giornata di purificazione serviva anche all'ambiente, non ...

''The Time is Now'' : 16 studenti dello IED ripensano la moda sostEnibile insieme a Detox e Greenpeace : Abbiamo inoltre l'impegno di promuovere una vera economia circolare, attraverso l'utilizzo di materie di recupero e nell'utilizzo di capi rigenerati da riprogettare. Sarà fondamentale che la ...

Il Pianeta non si svende! I saldi eco sostEnibili secondo Road to green 2020 : Al via i saldi! Mano a portafogli e carte di credito, migliaia di persone in questi giorni andranno a caccia di offerte negli oltre 280 mila negozi aderenti. secondo le stime di Confesercenti, circa un italiano su due si dedicherà allo shopping nei prossimi giorni, con un budget di circa 122 euro a persona, 280 euro a famiglia. Al primo posto tra gli acquisti in questo periodo di sconti, si piazzano i capi di abbigliamento, seguiti da calzature ...

Roma - nasce il complesso residenziale “I Quattro Petali” : efficienza energetica e sostEnibilità per una capitale sempre più green [GALLERY] : 1/23 ...

“EcosostEnibilità è sviluppo”. Perché imballaggi e filiera green convengono alle aziende : "L'abito non fa il monaco", insegna la saggezza popolare. Eppure, contraddicendo il proverbio, tutti siamo consapevoli di quanto la prima impressione conti davvero. Anche in senso lato, per quanto riguarda i prodotti commerciali: questi, di solito, si presentano in una confezione, altrimenti detta packaging o imballaggio, che ne garantisce prestazioni e funzionalità (integrità, sicurezza, igiene del prodotto, ecc.). Si tratta ...

SostEnibilità : il 17 e 18 dicembre la due giorni di Fortune Green : Si svolgeranno a Napoli il 17 e il 18 dicembre 2018, nella prestigiosa sede del Maschio Angioino, due giornate di discussione sui temi dello sviluppo sostenibile. Attraverso l’abbinamento di un evento pensato per le imprese (Fortune Green 2018 – 17 dicembre 2018) e uno pensato e organizzato dalla PA per la società civile (Prima conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile – 18 dicembre 2018), si intende amplificare la portata e ...

Imprese sostEnibili più forti per innovazione e lavoro : ecco i vantaggi nel Rapporto GreEnitaly di Symbola : Essere Imprese green conviene, oltre che, naturalmente, fare bene all'ambiente e alle comunità in cui l'impresa è inserita. Conviene perché stimola l'innovazione, migliora il lavoro, apre mercati di consumatori esigenti e sensibili, rafforza insomma la competitività.E proprio la Lombardia, la Lombardia motore industriale europeo, è la regione italiana più incline alla green economy, più ...

Greenaccord : religioni riferimento per un cibo più sostEnibile : Milano, 4 dic., askanews, - Il cibo come fattore comune nel dialogo interreligioso, e le religioni come fattori propulsivi per una produzione e un consumo più sostenibili del cibo. Sono le due ...