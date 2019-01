È la Juventus di Allegri l’allenatore che ha aperto e chiuso cicli

ilnapolista

: «Vinto una gara difficile». Il commento di Mister @OfficialAllegri dopo #LazioJuve - juventusfc : «Vinto una gara difficile». Il commento di Mister @OfficialAllegri dopo #LazioJuve - GoalItalia : #LazioJuve 1-2: bianconeri in netta difficoltà, Allegri indovina i cambi che danno il via alla rimonta firmata… - romeoagresti : #Allegri: '#Pogba molto difficilmente tornerà alla #Juventus'. @GoalItalia -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Il mea culpa su Emre Can Errore mio. “La responsabilità del brutto avvio è mia, ho provato Emre Can davanti alla difesa mettendolo in difficoltà, perché in questo momento non ha i tempi e le geometrie per fare quel ruolo”. Non è da tutti i giorni ammettere che un proprio errore nello schierare un giocatore, nel mettere in campo una formazione può compromettere una prestazione. Massimilianolo ha fatto davanti alle telecamere ammettendo di avere sbagliato formazione nel primo tempo contro la Lazio.Va bene che a +11 dal Napoli si può anche ammettere di aver sbagliato. Se fosse stato a +1 o a +2 probabilmente avrebbe parlato differentemente, con meno serenità, ma ad– a prescindere dalla simpatia che suscita e dalla sua posizione sul circo – non si può certo contestare di aver contribuito non poco al definitivo salto di qualità della. Non ...