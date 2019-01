Dua Lipa ha spiegato a chi si è ispirata per l' importante messaggio di ' Swan Song'

Dua Lipa : fuori ora la nuova canzone 'Swan Song' : ... Battle Angel racconta la storia di una ragazza tostissima che, dopo essersi risvegliata nel futuro senza alcun ricordo del passato, si ritroverà a combattere nel nuovo mondo. Tra i protagonisti ...

Dua Lipa : fuori ora la nuova canzone "Swan Song" : È uscito anche il video!

Dua Lipa è stata vista di nuovo in studio di registrazione con Calvin Harris : Qualcosa bolle in pentola

Il 2018 è stato l'anno più bello per Dua Lipa e il best of che ha postato su Instagram lo dimostra : laura.ritagliati 30 December 2018 Dua Lipa sta pubblicando un best of che racconta quanto è stato importante per lei l'anno che sta per finire. via GIPHY Un tour lunghissimo in giro per il mondo , una serie infinita di award che l'hanno confermata una degli artisti rivelazione del 2018, ospitate a eventi prestigiosi e molto altro ancora. via GIPHY Dua ha pensato di celebrare gli ultimi ...

Dua Lipa ha annunciato l'arrivo della nuova canzone "Swan Song" : Farà parte della colonna sonora di un film

Dua Lipa ha spiegato perché la canzone con Ariana Grande non sarà pubblicata : Oh no!

Dua Lipa ha pubblicato un bellissimo messaggio per i fan in occasione della fine del tour : via GIPHY La cantante di "New Rules" ha appena concluso il tour che l'ha portata a esibirsi in giro per il mondo per un totale di 245 date ! Dua ha voluto ringraziare tutti i fan che sono andati a ...

Dua Lipa in lacrime di gioia dopo aver scoperto di aver ricevuto due nomination ai Grammy Awards : Che tenera <3

Chi è Dua Lipa? - Curiosità - news ed informazioni : Nel 2013 muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a uno spot televisivo della versione britannico di X Factor. View this post on Instagram Clash 102 A post shared by Dua Lipa ,...

Dua Lipa si è esibita a Roma in un'occasione molto importante : ecco il video : Ieri sera