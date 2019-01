Dopo Sanremo giovani Einar vola tra i big della musica

L’instore tour di Irama per Giovani per Sempre a febbraio : tutte le date Dopo Sanremo : L'instore tour di Irama per l'album Giovani per Sempre è stato annunciato oggi. A una settimana dall'avvio del Festival di Sanremo che lo vedrà tra i protagonisti, Irama annuncia i primi appuntamenti dell'instore tour promozionali per il nuovo album, repack del precedente con l'aggiunta di alcuni pezzi ed un duetto con Mr.Rain. L'instore tour partirà l'11 febbraio da Roma con un evento al Centro Commerciale Aura, per proseguire verso Milano ...

Abbagnato : "Dopo debutto 'Carmen' a Opera Roma torno a Sanremo" : ''Nei mei spettacoli accanto alla danza- confessa- ci sono spesso attori sul palcoscenico. Del resto amo l'arte e lo spettacolo senza nessun confine. Ricordo che, da bambino, nel mio paese non si ...

Annunciato il tour di Enrico Nigiotti per Cenerentola Dopo Sanremo 2019 : biglietti in prevendita : dopo l'annuncio del repack di Cenerentola, arriva il tour di Enrico Nigiotti con il quale l'artista livornese tornerà a calcare il palco della dimensione che gli è più congeniale, quella del live, che ha già condotto per il tour di supporto al nuovo album rilasciato nel mese di settembre. La partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Nonno Hollywood è valsa una nuova resa del disco che Enrico Nigiotti ha deciso di intitolare ...

Italia Sì - il messaggio di Marco Liorni alla Rai : "Dopo Sanremo dovremo sederci a un tavolo" : Intervistato da TvBlog Marco Liorni ha parlato del suo Italia Sì e delle prossime sfide professionali. Ogni sabato, alle 16:40 su Rai 1, arriva una nuova puntata del programma di cui Liorni non è solo conduttore ma anche ideatore e autore. Lo showman ha raccontato che il format è nato da zero, da un

Italia Sì - il messaggio di Marco Liorni alla Rai : 'Dopo Sanremo dovremo sederci a un tavolo' : Intervistato da TvBlog Marco Liorni ha parlato del suo Italia Sì e delle prossime sfide professionali . Ogni sabato, alle 16:40 su Rai 1, arriva una nuova puntata del programma di cui Liorni non è ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi - cambio programmazione Dopo il flop per evitare Sanremo : In casa Mediaset è tempo di prime modifiche ai palinsesti di questa stagione televisiva invernale, dopo che gli ascolti non sono stati proprio dei migliori per alcuni programmi, tra cui L'Isola dei famosi 2019 condotta da Alessia Marcuzzi. Ieri sera, infatti, la prima puntata del reality show ha deluso molto le aspettative, fermandosi ad una media di appena tre milioni di spettatori, pari ad uno share che non ha superato la soglia del 18%. ...

Domenica In - Mara Venier terremota la Rai : 'Rifarla?' - la risposta raggelante. La verità - Dopo Sanremo - : 'Il mio contratto scade a maggio'. Mara Venier spaventa i telespettatori di Raiuno . Intervistata da Un giorno da pecora su Rai Radiouno, la conduttrice di Domenica In alla domanda su un suo ritorno ...

Domenica In - Mara Venier terremota la Rai : "Rifarla?" - la risposta raggelante. La verità (Dopo Sanremo) : "Il mio contratto scade a maggio". Mara Venier spaventa i telespettatori di Raiuno. Intervistata da Un giorno da pecora su Rai Radiouno, la conduttrice di Domenica In alla domanda su un suo ritorno la prossima stagione risponde enigmatica: "Non lo so, a maggio finirà questa edizione. Per ora nessuno

Musica è il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio Dopo Sanremo e già in pre-order in più versioni speciali : Si intitola semplicemente Musica il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio 2019 dopo la partecipazione del trio al Festival della Canzone Italiana, in scena dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston e in diretta su Rai1. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torneranno in gara al 69° Festival di Sanremo dopo averne già vinto uno nel 2015 con Grande Amore: stavolta concorreranno con un brano dal titolo Musica Che Resta, che farà ...

Belen Rodriguez torna a Mediaset come conduttrice Dopo Sanremo Young : Belen Rodriguez conduttrice di un programma Mediaset dopo Sanremo Young L’offerta della Rai per Belen Rodriguez si è finalmente concretizzata. La showgirl argentina sbarcherà sul primo canale della Tv di Stato in giuria di Sanremo Young, il talent condotto da Antonella Clerici che seguirà la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nessuna frattura tra lei, Mediaset e Maria De Filippi: l’argentina, che ambisce all’olimpo delle ...

ANTONELLO VENDITTI OSPITE A SANREMO 2019/ L'annuncio al Tg1 : Dopo tanti "no" il ritorno al Festival : ANTONELLO VENDITTI OSPITE a SANREMO 2019. L'annuncio al Tg1: dopo tanti "no" il suo ritorno al Festival. Le ultime notizie

Nuovi rumors sui duetti di Sanremo 2019 - svelati quelli di Irama ed Einar Dopo i 12 annunciati da Baglioni : A distanza di qualche giorno dall'annuncio dei primi 12, arrivano nuove indiscrezioni sui duetti di Sanremo 2019 che saranno portati durante la quarta serata della kermesse condotta per la seconda volta consecutiva da Claudio Baglioni. L'attenzione è ora focalizzata su Irama, che avrebbe dovuto duettare con Benji e Fede. Secondo quanto riporta davidemaggio.it in anteprima, l'artista di Plume potrebbe cantare con una voce femminile, ...

Sanremo - uccide la sorella a colpi di accetta Dopo un litigio : arrestato 62enne : Aveva più volte provato a telefonare alla cognata, con cui si era messa d’accordo per andare insieme in campagna, ma la donna non aveva mai risposto. Così lunedì scorso, insieme al marito, si è recata a trovarla a casa sua, dove abitava con il fratello. All’arrivo i due sono stati accolti da quest’ultimo, in stato di shock, che ha spiegato che la sorella si trovava in camera da letto. Arrivati nella stanza, si sono trovati davanti ad uno ...

Corochinato è il nuovo album degli Ex-Otago con Genova nel cuore Dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album degli Ex-Otago profuma di vino speziato consumato nella magia di Genova. Il gruppo si prepara al debutto sul palco del Teatro Ariston con Solo una canzone, dopo la disavventura di qualche settimana fa testimoniata sui social e nella quale hanno dichiarato il furto di tutti gli strumenti. La nuova prova di studio del gruppo arriva l'8 marzo e porta con sé una dedica a Genova, città d'origine del collettivo, che vogliono ...