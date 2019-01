Domenica Live Paola Caruso farò il test del Dna a mio figlio

people24.myblog

(Di lunedì 28 gennaio 2019)è stata nuovamente ospite a “” e durante l’intervista con la D’Urso ha raccontato: «Francesco Caserta mi ha detto che sarebbe venuto in Calabria il 27 dicembre scorso, ho i messaggi, invece è andato a Monte Carlo con la famiglia e la ragazza con cui si frequenta da un paio di mesi. Lui con lei è andato a Dubai, che era il viaggio che avevamo organizzato per festeggiare la notizia che avremmo avuto un. Puoi immaginare l’umiliazione». «Per lui è tutto un gioco – dichiara– i figli sono dei giochi come le macchine, tutto è un gioco. Sono otto mesi che subisco ogni giorno mobbing da parte dei suoi 4/5 amici. Su ogni social, appena c’è qualcosa di mio, scrivono che sono una poco di buono. Mi danno della capra, della poco di buono». Lo stesso Francesco ha detto di non essere sicuro che ilche aspetta lasia suo. «Sa ...