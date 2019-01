Domenica live | il sorpasso clamoroso della D' Urso sulla Venier | i dati sul trionfo di

Domenica live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : 'Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi' : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ...

Domenica live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : "Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi" : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ha praticamente asfaltato: "Ieri dalla D'Urso Di Battista si è chiesto che fine abbiano fatto i terr

Paola Caruso spiazza tutti a Domenica live : 'Chiederò il DNA del mio bambino' : Ieri, Domenica 27 gennaio, Barbara D'Urso ha ospitato Paola Caruso a Domenica Live. Nella precedente puntata, la conduttrice aveva letto al pubblico una lettera, inviata da Paola, nella quale erano formulate delle accuse molto pesanti nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Caserta e di tutta la sua famiglia. In seguito a tali accuse, la famiglia del ragazzo si è sentita in dovere di rispondere smentendo, ovviamente, tutto quanto rivelato ...

Domenica live : Francesco Monte ha denunciato la Henger - svolta nel canna-gate : Una nuova Isola dei famosi ha riaperto i battenti la scorsa settimana e, nel frattempo, continuano a farsi sentire gli strascichi di quella precedente. A distanza di circa un anno, infatti, L'ex concorrente Francesco Monte ha denunciato Eva Henger per quanto dichiarato in merito alla questione "canna-gate". La rivelazione è stata fatta durante la puntata di ieri di Domenica Live da Barbara D'Urso, dove è stata ospitata l'attrice. Barbara D'Urso ...

Jessica Mazzoli - ex di Morgan - ospite a Domenica live : 'Ha visto la figlia solo due volte' : Oggi è andata in onda una nuova puntata del programma Domenica Live di Barbara D'Urso. Tra gli ospiti di oggi anche Jessica Mazzoli, l’ex compagna di Morgan. I due si sono conosciuti durante la quinta edizione di X Factor, quando lui era giudice e lei una concorrente. Tra loro, all’epoca, è nata una storia d’amore e, dopo qualche mese, hanno dato alla luce la piccola Lara, che oggi ha 6 anni. A tre mesi dalla nascita della piccola, però, Jessica ...

Domenica live - Jessica Mazzoli contro Morgan : "Per lui nostra figlia non esiste. Mi ha pure ricattato" (VIDEO) : Giungono nuove accuse da parte di Jessica Mazzoli contro il suo ex fidanzato Morgan. Da una passione scoppiata davanti alle telecamere nel 2011 quando la giovane ragazza era una delle concorrenti di X Factor Italia e il cantante uno dei giudici del programma, alla nascita della loro figlia Lara, alla brusca fine della relazione avvenuta nel 2013 a causa di continue incomprensioni.Non è la prima volta che la Mazzoli lancia accuse pesanti nei ...

Eva Henger a Domenica live : «Francesco Monte mi ha querelata» : di Valeria Arnaldi 'In settimana andrò a Roma per fare una mia dichiarazione alla Polizia. Francesco Monte mi ha querelata '. Eva Henger comunica la notizia della querela a Domenica Live , che tante ...

Francesco Monte e la querela a Eva Henger : la verità a Domenica Live : Eva Henger querelata da Francesco Monte: l’annuncio a Domenica Live Nella puntata di Domenica Live del 27 gennaio Barbara D’Urso ha letto un documento scottante che riguarda l’ex naufraga dell’Isola Eva Henger contenuto in una busta gialla con su scritto “Documento Eva Henger Riservato”. La conduttrice aveva già dato l’anticipazione venerdì scorso a Pomeriggio 5 non svelando niente. A distanza di un ...

Domenica live - Paola Caruso : "Quando nascerà mio figlio chiederò il DNA" (VIDEO) : La tormentata questione che riguarda Paola Caruso e Francesco Caserta non intende chiudersi. Ospite di Domenica Live, l'ex bonas di Avanti un altro, giunta al nono mese di gravidanza, ha avuto modo di parlare nuovamente del padre del suo bambino Francesco Caserta che, ricordiamo, l'ha lasciata poco dopo aver scoperto di essere incinta.I rapporti pessimi sono stati confermati dalla showgirl nella trasmissione di Barbara d'Urso. Nell'intricata ...

"Sbarchino dalla Sea Watch - poi in aereo in Olanda". Alessandro Di Battista a Domenica Live : Alessandro Di Battista fa il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso, acclamato dal pubblico di Domenica Live, su Canale 5. L'ex deputato dei 5 stelle siede sulla poltrona bianca, davanti alla presentatrice, che subito gli domanda cosa pensa della situazione dei migranti sulla Sea Watch. "Per me dovrebbero sbarcare. Ci vuole molto coraggio, ma secondo me devono essere accuditi e, nel massimo della dignità possibile, fatti partire con un ...

Paola Caruso replica a Caserta a Domenica live : “Subisco mobbing” : Domenica Live: Paola Caruso attacca gli amici di Francesco Caserta La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con l’intervista di Paola Caruso, che ha voluto replicare alle lettere scritte dai familiari di Francesco Caserta. L’ex Bonas di Avanti un altro ha affermato che per il padre di suo figlio è tutto un gioco. Inoltre Francesco le avrebbe dato della poco di buono rispondendo a delle domande su Instagram avanzate dai suoi ...

Domenica In e Domenica live - oggi cominciano più tardi : ecco perché : Cambio di orario oggi, 27 gennaio, per e che cominciano più tardi per lasciare spazio alla messa di Papa Francesco nel Campo San Juan Pablo II per la Giornata Mondiale della Gioventù. Il via alle ...

