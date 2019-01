Domenica Live Eva Henger Francesco Monte mi ha querelata

people24.myblog

: .@BeckyLynchWWE sta tornando per la corona! ?? A #RoyalRumble la SmackDown Women’s Champion @WWEAsuka ce la farà a d… - WWE_Ufficiale : .@BeckyLynchWWE sta tornando per la corona! ?? A #RoyalRumble la SmackDown Women’s Champion @WWEAsuka ce la farà a d… - CeciliaIbba : Alessandro Di Battista a Domenica Live: l'intervista di Barbara D'Urso - GiusCandela : #DomenicaLive, perché Barbara D’Urso e Alessandro Di Battista non sono sullo stesso piano -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Evaracconta a “”, chel’hariguardo all’episodio che è avvenuto l’anno scorso sull’Isola dei famosi. Laaccusòdi aver fumato canne e questi aveva sempre contestato le dichiarazioni, arrivando poi ad annunciare la querela di cui però laaveva ripetutamente detto di non aver mai ricevuto alcuna notifica. Nei giorni scorsi, la conduttrice Barbara D’Urso aveva annunciato l’apertura in trasmissione di una busta con rivelazioni sulla, mostrando la busta sigillata nelle sue stories su “Instagram”. In diretta a” ha fatto la rivelazione del contenuto la querela e l’appuntamento alla prossima puntata. «Andrò alla Polizia questa settimana, poi ne saprò di più – promette Eva– e verrò qui a raccontarlo».