Domenica Live - Barbara D'Urso asfalta Morgan : 'Il vero degrado è non occuparsi dei figli' : Ieri pomeriggio Barbara D'Urso ha ospitato a Domenica Live l'ex di Morgan Jessica Mazzoli asfaltando completamente il cantante. Dalla loro relazione, nata negli studi di X Factor , è nata anche una ...

Barbara d’Urso - ascolti Dottoressa Giò e Domenica Live : com’è andata ieri : Dottoressa Giò, ascolti terza puntata: ancora un leggero calo per Barbara d’Urso Temi attuali quali il coming out, gli abusi sui minori, la corruzione e la battagia contro la violenza sulle donne: tutto questo è La Dottoressa Giò, un po’ medical drama, un po’ soap opera, un po’ celebrazione di un personaggio molto amato dalla stessa attrice/conduttrice che lo interpeta ovvero Barbara d’Urso. Ma come sono andati ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la busta con la querela in diretta : finisce in disgrazia con Eva Henger : Durante la puntata di Domenica Live Barbara D’Urso ha colto di sorpresa il pubblico in studio e tutti i telespettatori leggendo in diretta un messaggio contenuto dentro una busta gialla e rivolto a Eva Henger, ospite del programma di Canale 5. Leggi anche: "Taylor Mega fa la escort", tragico fuorion

Domenica In vs Domenica Live - Barbara D’Urso vince la gara degli ascolti superando Mara Venier : Barbara D’Urso ce l’ha fatta a vincere la gara degli ascolti contro la rivale Mara Venier. Domenica Live ha registrato infatti il 15,40% di share con 2.660.000 spettatori, mentre Domenica In non è andata oltre il 12,6%. A penalizzare il contenitore di Rai 1 è stata la diretta della cerimonia di chiusura della Giornata mondiale della gioventù con papa Francesco in diretta da Panama: Mara Venier ha iniziato infatti la sua trasmissione ...

Alessandro Di Battista - la rovina per Domenica Live : arriva lui e gli ascolti di Barbara D'Urso crollano : Barbara D'Urso ha avuto un'occasione più unica che rara nell'eterna gara di ascolti tra Domenica live su Canale 5 e Domenica in su Raiuno, ma Alessandro Di Battista ha deciso di rovinare tutto. La ...

Domenica Live - il sorpasso clamoroso della D'Urso sulla Venier : i dati sul trionfo di Canale 5 : La minaccia del sorpasso tra Domenica live e Domenica in era nell'aria nello studio di Raiuno, quando Mara Venier ha dovuto ricevere la linea per la diretta sollo alle 15.50, cioè dopo l'interminabile ...

Domenica Live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : 'Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi' : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ...

Paola Caruso spiazza tutti a Domenica Live : 'Chiederò il DNA del mio bambino' : Ieri, Domenica 27 gennaio, Barbara D'Urso ha ospitato Paola Caruso a Domenica Live. Nella precedente puntata, la conduttrice aveva letto al pubblico una lettera, inviata da Paola, nella quale erano formulate delle accuse molto pesanti nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Caserta e di tutta la sua famiglia. In seguito a tali accuse, la famiglia del ragazzo si è sentita in dovere di rispondere smentendo, ovviamente, tutto quanto rivelato ...

Domenica Live : Francesco Monte ha denunciato la Henger - svolta nel canna-gate : Una nuova Isola dei famosi ha riaperto i battenti la scorsa settimana e, nel frattempo, continuano a farsi sentire gli strascichi di quella precedente. A distanza di circa un anno, infatti, L'ex concorrente Francesco Monte ha denunciato Eva Henger per quanto dichiarato in merito alla questione "canna-gate". La rivelazione è stata fatta durante la puntata di ieri di Domenica Live da Barbara D'Urso, dove è stata ospitata l'attrice. Barbara D'Urso ...

Jessica Mazzoli - ex di Morgan - ospite a Domenica Live : 'Ha visto la figlia solo due volte' : Oggi è andata in onda una nuova puntata del programma Domenica Live di Barbara D'Urso. Tra gli ospiti di oggi anche Jessica Mazzoli, l’ex compagna di Morgan. I due si sono conosciuti durante la quinta edizione di X Factor, quando lui era giudice e lei una concorrente. Tra loro, all’epoca, è nata una storia d’amore e, dopo qualche mese, hanno dato alla luce la piccola Lara, che oggi ha 6 anni. A tre mesi dalla nascita della piccola, però, Jessica ...

Domenica Live - Jessica Mazzoli contro Morgan : "Per lui nostra figlia non esiste. Mi ha pure ricattato" (VIDEO) : Giungono nuove accuse da parte di Jessica Mazzoli contro il suo ex fidanzato Morgan. Da una passione scoppiata davanti alle telecamere nel 2011 quando la giovane ragazza era una delle concorrenti di X Factor Italia e il cantante uno dei giudici del programma, alla nascita della loro figlia Lara, alla brusca fine della relazione avvenuta nel 2013 a causa di continue incomprensioni.Non è la prima volta che la Mazzoli lancia accuse pesanti nei ...

Francesco Monte e la querela a Eva Henger : la verità a Domenica Live : Eva Henger querelata da Francesco Monte: l’annuncio a Domenica Live Nella puntata di Domenica Live del 27 gennaio Barbara D’Urso ha letto un documento scottante che riguarda l’ex naufraga dell’Isola Eva Henger contenuto in una busta gialla con su scritto “Documento Eva Henger Riservato”. La conduttrice aveva già dato l’anticipazione venerdì scorso a Pomeriggio 5 non svelando niente. A distanza di un ...