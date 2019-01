Djokovic-Federer-Nadal | mai nessuno come loro Così tre tennisti hanno spazzato via

Tennis : Novak Djokovic è il migliore di tutti i tempi? Completezza di gioco e in vantaggio negli scontri diretti con Nadal e Federer : Gli echi della straordinaria prestazione nella finale degli Australian Open 2019 di Tennis contro Rafael Nadal (n.2 del mondo) si possono ancora avvertire distintamente. Il serbo Novak Djokovic ha scritto la storia a Melbourne, conquistando il suo 15° Slam in carriera e soprattutto stabilendo un record: l’unico giocatore a trionfare in Australia in sette occasioni, superando lo svizzero Roger Federer e l’australiano Roy ...

Tennis – Boris Becker ammette : “avrei voluto giocare contro Roger Federer - non con Nadal o Djokovic” : Boris Becker ha svelato un particolare aneddoto sulla sua carriera: al campione tedesco sarebbe piaciuto affrontare solo Federer dei 3 top player ai vertici del Tennis mondiale Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Berlino, Boris Becker ha rivelato il particolare desiderio di aver voluto giocare contro Roger Federer nel corso della sua carriera. Probabilmente per l’affinità sulla superficie erbivora, visti i ...

Tennis - Djokovic punta Federer 'Record dei 20 Slam Il tempo è dalla mia parte' : ROMA - Novak Djokovic è pronto a stupire ancora. La conquista del settimo Australian Open , cima mai raggiunta prima da nessun'altro, è l'ennesima conferma che il serbo è tornato sui livelli di un ...

Tennis - Ranking ATP : Djokovic sempre più leader. Federer cala. Fognini quindicesimo : ROMA - Continua il dominio di Novak Djokovic . Con il settimo successo agli Australian Open , il serbo consolida la prima posizione nel Ranking ATP e stacca ulteriormene Rafa Nadal . La sua permanenza ...

Nuova Classifica ATP 28/01/2019 – Djokovic stacca Nadal - crolla Federer : perdono posizioni Fognini e Cecchinato : Novak Djokovic batte Nadal agli Australian Open e lo stacca in Classifica, Federer scivola in 6ª posizione, perdono qualche piazzamento Fognini e Cecchinato: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 28/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP, all’indomani della finale degli Australian Open, vede il vincitore Novak Djokovic allungare di circa 2000 ...

Tennis - Djokovic lancia la sfida a Federer : “arriverò ai suoi 20 Slam” : Novak Djokovic ha dominato letteralmente gli Australian Open, distruggendo Nadal nella finalissima in quel di Melbourne “La strada per arrivare ai 20 Slam di Federer è lunga, ma il percorso è quello giusto. Fisicamente non mi sono mai sentito così bene. Mi sento giovane, fresco e in forma. Non penso all’età, non penso ai limiti, penso solo a condurre uno stile di vita che mi assicuri longevità e benessere“. Novak Djokovic ...

Tennis : Djokovic punta a superare Federer : ANSA, - ROMA, 28 GEN - "La strada per arrivare ai 20 Slam di Federer è lunga, ma il percorso è quello giusto. Fisicamente non mi sono mai sentito così bene". Dopo il trionfo agli Australia Open Novak ...

Tennis - Ranking ATP (28 gennaio) : Djokovic sempre numero uno - Federer scende in classifica. Cinque azzurri nella Top 100 : La vittoria agli Australian Open 2019 ha consolidato il primato nel Ranking ATP di Novak Djokovic. Il serbo ha conquistato il suo settimo titolo a Melbourne. Seconda posizione per Rafael Nadal, mentre sale al terzo posto Alexander Zverev, che ha preso la posizione di Roger Federer, sprofondato in sesta posizione dopo aver perso i punti della vittoria dello scorso anno. Ottime indicazioni per il Tennis italiano con Cinque azzurri nella Top 100. ...

Djokovic : 'Il record di Federer è ancora lontano - ma ci proverò' : ' Sono consapevole del fatto che poter fare la storia dello sport che ami sia qualcosa di speciale ' ha detto infatti il numero 1 del mondo ai giornalisti. ' Ovviamente questo mi motiva. Giocare gli ...

Australian Open maschili : avanti i favoriti Djokovic - Federer e Nadal - fuori Fognini : Ieri si è concluso il terzo turno del tabellone maschile dell'Australian Open e tutto è andato come previsto dai pronostici, proseguono infatti la propria corsa i grandi favoriti del torneo. Il serbo Djokovic ha battuto in 4 set il giovane talento canadese Shapovalov, con un quarto set esaltante finito con un perentorio 6-0. Roger Federer il giorno precedente aveva distrutto il giovane americano Fritz con un netto 3-0 senza storie. Stessa cosa ...

Mouratoglou è convinto : 'Federer o Djokovic e S.Wlliams vinceranno gli AO' : Lo sport è un grande mercato dell'intrattenimento. Devi innovare ed essere più creativo per coinvolgere nuove persone. Se potessi parlare con i giocatori nei cambi di campo e si potesse ascoltare in ...

Djokovic : 'Federer-Nadal non fanno parte del consiglio - ma sono essenziali' : Noi membri del consiglio stiamo lavorando molto su questa cosa, riguarda il futuro di questo sport. Nell'ultimo anno e mezzo, c'è stato un miglioramento significativo in termini di comunicazione tra ...

Australian Open 2019 : Djokovic - Federer e Nadal. I favoriti sono sempre i soliti noti : di Gius Molly Se si scorre l’albo d’oro degli Open d’Australia ora in atto sul cemento di Melbourne, negli ultimi 13 anni un solo nome esula dalla triade dei soliti noti: Stan Wawrinka, che nel 2014 sconfisse Rafa Nadal in quattro set. Per il resto dominio assoluto dei triumviri (a dire il vero Nadal ha vinto gli AO una sola volta, esattamente dieci anni fa). Non sorprenderà quindi sapere che, a onta di acciacchi e carta ...