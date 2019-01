Dieta | l' acqua non va bevuta durante i pasti?

Torta all’acqua - ottima per la Dieta . Senza latte - uova e burro : Durante la dieta è necessario rinunciare ai cibi calorici che fanno ingrassare. Una delle prima cose che il dietologo raccomanda a una persona che vuole perdere perso è quella di rinunciare ai dolci. Una rigida regola da rispettare per permettere al corpo di eliminare quei chili di troppo. C’è chi riesce a mantenere questa ‘promessa’ non toccando dolci e cibi grassi per moltissimi mesi, ma c’è anche chi, nonostante la buona volontà, di ...

Cinque semplici passaggi di preparazione della torta all'acqua - il dolce per chi è a Dieta : Ecco la ricetta di un dessert gustoso e leggero, ideale per chi non può esagerare per via della dieta o dei valori del colesterolo troppo alti. La preparazione è molto semplice e gli ingredienti per quattro persone sono: 185 ml di acqua, 115 gr di zucchero, 175 gr di farina 00, 35 ml di olio di semi, scorza, 1 bustina di lievito per dolci e 1 bustina di zucchero a velo. Buon lavoro e buon appetito!