Diciotti | la Lega | ' Processare Salvini è processare il governo'

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...