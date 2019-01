: Di Maio:stop a legge Fornero? 'Onorato' - NotizieIN : Di Maio:stop a legge Fornero? 'Onorato' - TelevideoRai101 : Di Maio:stop a legge Fornero? 'Onorato' - Scisciano : Campania, Rostan (LeU) incontra i lavoratori della Ottimax di Afragola: “Di Maio intervenga subito, stop all’emorra… -

"Prima di entrare in Parlamento ho fatto il cameriere, il muratore,lo steward allo stadio San Paolo, è vero.Ma quelli prima di me, Poletti e, che hanno lavorato in grandi Università e grandi cooperative, hanno messo la loro firma su leggi che io nemmeno terrei sulla mia scrivania". Lo scrive il vicepremier Luigi Di, su Facebook, al termine del suo intervento a "Quarta Repubblica", su Rete 4. "Grazie a tutti voi per avermi dato l'onore di poterle smantellare", ha aggiunto.(Di martedì 29 gennaio 2019)