' Dedalo e Icaro' | il mito greco racconta l' autismo al Teatro Elfo-Puccini di Milano

Blastingnews

: Dedalo e Icaro: a teatro il mito greco che racconta l’autismo - varesenews : Dedalo e Icaro: a teatro il mito greco che racconta l’autismo - Rturatto : @EugenioCardi Vado al Teatro Elfo-Puccini di Milano a vedere 'Dedalo e Icaro' un'opera teatrale che descrive la con… - klpteatro : L’autismo è un muro di gomma. “Dedalo e Icaro” evoca il bisogno d’amore di un padre verso il figlio. Traccia lo sco… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Il 31 gennaio alle ore 21:00 aldiuna serata speciale per l’organizzata in collaborazione con Uniti per l’, il Comitato Lombardo che raggruppa 42 associazioni, per assistere tutti insieme a- un’opera teatrale che descrive la condizione della famiglia autistica con realismo e con tutta la forza simbolica delIn '' il protagonista è Giacomo, un corpo in movimento La raffigurazione della persona autistica, in questi decenni, sia al cinema che in televisione, ha proposto stereotipi particolari, che si sono espressi soprattutto nella figura del savant, genio dei numeri e di recente persino della medicina. Tuttavia la maggior parte di coloro che vivono la condizione dell’in modo quotidiano sa bene che quella rappresentazione è alquanto lontana dalla realtà.In “” il protagonista, ...