Daniele Silvestri | moglie | canzoni e Sanremo 2019 Chi è il cantante

Un selfie col morto nei Tempi Modesti di Daniele Silvestri - audio e testo : Per le distorsioni scelte sull'intro di Tempi Modesti di Daniele Silvestri, probabilmente, compare il nome di Petra, il fuzz per chitarra di "effettidiclara", o forse il Triangle della "Tenten", ma non serve cercare grandi nomi e grandi marche per descrivere il nuovo singolo dell'autore di Aria e Il mio nemico. La canzone è una collisione tra le hit Salirò e Gino e l'Alfetta, e dopo un'intro quasi dance all'italiana esplode in un riff di ...

Daniele Silvestri : età - altezza - peso - moglie e figli : Daniele Silvestri nasce in una famiglia di artisti e musicisti. Sua madre prima della sua nascita era una cantante jazz, mentre il padre lavorava come autore teatrale e televisivo anche per il giornalista Maurizio Costanzo. Le passioni per la musica e per le parole dei genitori gli vengono trasmesse molto presto tanto che a soli dieci anni Daniele Silvestri inizia a studiare pianoforte. A 13 anni passa alla e dopo poco chiede ai suoi genitori ...

Daniele Silvestri autoironico ed elettronico - su tutte le piattaforme digitali con Complimenti ignoranti : Daniele Silvestri è tornato con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica: arriva oggi, 11 gennaio, su tutte le piattaforme digitali, 'Complimenti ignoranti', una sorpresa per i ...

Audio e testo di Complimenti Ignoranti di Daniele Silvestri - l’ironia sul rapporto tra artisti e fan nell’era digitale : Coi suoi proverbiali giochi di parole, la sua ironia mai banale e quel tocco sarcastico che non guasta mai, Complimenti Ignoranti di Daniele Silvestri conferma che il cantautore romano è in gran forma alla vigilia del suo ritorno all'Ariston. Il nuovo singolo, rilasciato venerdì 11 gennaio su tutte le piattaforme streaming e disponibile per il download, è un affresco feroce e divertente del rapporto tra artisti e fan nell'era digitale, quella ...

Daniele Silvestri torna a sorpresa con anteprima del nuovo album : Daniele Silvestri è tornato. E in grande stile, con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica. L'artista, in attesa del prossimo Festival di Sanremo, la sera di capodanno, a Reggio Emilia, ha regalato ai fan un assaggio del suo nuovo album in uscita nella primavera del 2019 per Sony. "Complimenti ignoranti" questo il titolo del brano che Silvestri ha fatto ascoltare in anteprima al pubblico poco dopo la mezzanotte ...

A sorpresa l’anteprima di Complimenti Ignoranti - il nuovo singolo di Daniele Silvestri prima di Sanremo : A sorpresa ecco svelata una piccola anteprima del nuovo singolo di Daniele Silvestri che verrà rilasciato venerdì prossimo, 11 gennaio, su tutte le piattaforme streaming, in digital download e in rotazione radiofonica. Si intitola Complimenti Ignoranti e anticipa il nuovo album dell’artista che dovrebbe uscire in primavera. Il brano è stato eseguito in anteprima da Daniele Silvestri anche durante il concerto di capodanno a Reggio Emilia il 31 ...

Daniele Silvestri torna a sorpresa con un'anteprima del nuovo album : Daniele Silvestri è tornato. E in grande stile, con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica. L'artista, in attesa del prossimo Festival di Sanremo, la sera di capodanno, a Reggio ...

Daniele Silvestri a Pescara per Capodanno e cambio location per il concerto di J-Ax : Ufficializzato Daniele Silvestri a Pescara per il concerto di Capodanno in piazza. Organizzato dall’Assessorato al Turismo e Grandi eventi del Comune di Pescara, l’evento si terrà in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) il giorno martedì 1 gennaio 2019. L’artista si esibirà in un live durante la seconda serata di musica nella città di Pescara dopo la notte di transizione tra l’ultimo giorno dell’anno e il primo di quello successivo in ...

Pescara : primo gennaio in piazza con Daniele Silvestri : I grandi eventi daranno ancora un impulso importante all'economia della Città, questa è la strada giusta e continueremo ad investire sull'economia del turismo anche per il futuro. Ringrazio sin da ...

Capodanno - da Achille Lauro a Daniele Silvestri : ecco tutti i concerti in Italia : È la settimana dei concerti di Capodanno. A Roma, al Circo Massimo, dopo il Light Musical Show dei Kitonb, la notte del 31 ci saranno la piccola orchestra di Torpignattara, i Kitonb, Vinicio Capossela ...

Sanremo 2019 - Daniele Silvestri : gossip e curiosità sul cantautore in gara al Festival : Daniele Silvestri prenderà parte alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2019 al Teatro Ariston di Sanremo e che andrà in onda in prima serata su Rai 1.Quest'anno, precisamente lo scorso 18 agosto, il cantautore ha superato il giro di boa dei cinquant'anni, essendo nato nel 1968 a Roma.prosegui la letturaSanremo 2019, Daniele Silvestri: gossip e curiosità sul cantautore in gara ...

Daniele Silvestri a Sanremo 2019 con Argento Vivo : l'ultima partecipazione nel 2013 : Daniele Silvestri parteciperà all'edizione 2019 del Festival di Sanremo con la canzone Argento Vivo.Classe 1968, il cantante ha debuttato nel Festival nel 1995 nella sezione nuove proposte, con L'uomo col megafono, ricevendo il premio "Volare" della critica per il miglior testo letterario. Per la seconda partecipazione del 1999 presenta il brano Aria che affronta il tema della vita carceraria, e riceve il premio della Critica "Mia Martini" e ...

Primo tour nei Palasport per Daniele Silvestri : Le date già in calendario sono: 19 ottobre 2019 Foligno , Pala Paternesi, , 25 ottobre 2019 Roma , Palazzo dello Sport, , 8 novembre 2019 Padova , Kioene Arena, , 9 novembre 2019 Rimini , RDS Stadium,...