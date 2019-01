Dal governo stop al Cara di Mineo E' la base dei clan | lo chiuderemo

Migranti - voci Dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

Veneto : Zaia - Dal governo 33 mln per i comuni - promessa mantenuta : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - “Il Viminale è stato di parola con i comuni del Veneto: lo stanziamento governativo di oltre 33 milioni di euro per 532 comuni del Veneto con meno di ventimila abitanti conferma l’attenzione verso le realtà locali e rassicura gli amministratori che devono fronteggiare

Dl Semplificazioni : Dalle trivelle al biotestamento - ma è ancora scontro nel Governo : Approdato in Senato senza esito positivo, il Decreto Semplificazioni continua il suo lunghissimo iter parlamentare, tornando alla Camera. Nato con l'interesse di semplificare le norme in vigore per famiglie e imprese, ha subito una serie di modifiche che l'hanno reso un calderone di nuove riforme. Al centro del dibattito politico c'è il tema delle trivelle, che ha acceso la disputa fra i due partiti al Governo, Lega e Movimento 5 Stelle. ...

Il cortocircuito di governo innescato Dalla richiesta a procedere contro Salvini : Più che un’indagine, un cortocircuito perfetto. Giovedì pomeriggio, il tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo una richiesta di archiviazione per lo stesso caso fatta mesi fa dalla procura di Catania, ha chiesto a sorpresa l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la

Saviano criticato anche Dal famoso rapper Fedez che va a favore del governo : Fedez famoso rapper italiano a differenza di altri esponenti di questo genere musicale, si schiera dalla parte del governo e critica aspramente Roberto Saviano “E’ importante che ci sia un governo al lavoro su temi concreti come il reddito di cittadinanza, dopo l’avanspettacolo a cui abbiamo assistito gli anni precedenti”. L’endorsement che non ti aspetti al governo giallo verde arriva da Fedez. In una intervista a Vanity Fair il rapper, che di ...

Gino Strada a Salvini : "Nessuna mangiatoia. Non prendiamo soldi Dal governo" : Non si spegne lo scontro tra Gino Strada e Matteo Salvini. Al fondatore di Emergency la parola 'mangiatoia' non è proprio piaciuta. Dopo aver definito il ministro dell'Interno 'un fascistello', ora ...

Che cos’è la quota 100 - l’anticipo della pensione introdotto Dal governo : La quota 100 è la misura che permette, a chi ha almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati, di andare in pensione in anticipo. Il governo l'ha introdotta con un decreto approvato in Consiglio dei ministri: cosa prevede la quota 100, chi può aderire, quando si potrà andare in pensione e come funzioneranno le novità sulla buonuscita dei dipendenti pubblici e sul riscatto della laurea.Continua a leggere

"Rischia il carcere per chi non eradica gli ulivi con la Xylella" - Dal governo schiaffo al senatore M5s : Emendamento al decreto Semplificazioni. Se passasse, si rischia di essere condannati alla reclusione perché non siano distrutte piante infetta come ha fatto Lello Ciampolillo

Roma - ex ospeDale San Giacomo in vendita per 61 milioni : “Dalla Regione regalo - ma rischi Dalle norme del governo” : La vendita del complesso dell’ex ospedale San Giacomo, prestigioso immobile di oltre 30mila metri quadri nel centro a Roma, sembra ormai cosa fatta. Con l’ultimo provvedimento adottato in Regione Lazio, dal direttore dell’area per la valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del dipartimento bilancio, è stato approvato il conferimento al fondo immobiliare “i3- Regione Lazio”. E’ il penultimo passaggio per la vendita definitiva al ...

Cesare Battisti - Dal carcere polemico accusa il governo : 'Mi sono sentito umiliato' : Le polemiche dopo l'arresto di Cesare Battisti, sono destinate a non placarsi ancora per parecchio tempo. Oggi il terrorista arrestato dopo 37 anni di latitanza tra Francia, Brasile e Bolivia ha ricevuto la visita, nel penitenziario di Oristano dove è detenuto, di alcuni membri del Partito Radicale. Maurizio Turco e Irene Testa hanno avuto il permesso dalla Direzione carceraria di incontrare l'ex membro dei Pac al fine di verificare se siano ...

Lino Banfi scelto Dal governo per la commissione Unesco. Di Maio : «Rappresenterà l'Italia» : Possibile che in un Paese come l'Italia non vi sia una figura più indicata e meritevole di ricoprire questo ruolo? Con questa ennesima boutade, il M5S certifica la sua enorme difficoltà politica e il ...

Luigi Di Maio - la poltrona pazzesca per Lino Banfi Dal governo : rappresenterà l'Italia all'Unesco : Il mio sogno è vedere le persone che sorridono anche quando fanno politica'. Banfi ha poi raccontato quando ha conosciuto Di Maio, suo grande fan: 'Questo ragazzo mi disse che sapeva tutti i miei ...

Tensione Italia-Francia - Moscovici : “Dal governo italiano affermazioni inutili - assurde e ostili” : “La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dichiarazioni sono semplicemente stupide”. Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, torna a commentare, a margine dell’Ecofin a Bruxelles, le dichiarazioni nei riguardi della Francia di esponenti di punta del governo italiano. L'articolo Tensione Italia-Francia, Moscovici: “Dal ...

Il Governo del cambiamento e la fake news che la Francia sarebbe responsabile delle migrazioni Dall'Africa a causa del franco CFA : L'economia di quel Paese fino all'inizio degli anni '70 si basava principalmente sull'esportazione e la lavorazione di prodotti agricoli come l'olio di palma, le arachidi, lo zucchero. Dopo che si è ...