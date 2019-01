Dal 2020 Nike sarà sponsor tecnico della Major League Baseball

Classi pollaio - ddl Azzolina solo Dal 2020 : i motivi dello slittamento e cosa prevede la norma : Non ci sarà, in questo 2019, la tanto attesa legge per avviare la soppressione delle Classi pollaio. Attualmente, il disegno di legge Azzolina sta seguendo il suo iter in Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Alla base dei motivi che causeranno lo slittamento della norma ci sono le scarse coperture finanziarie per quest’anno. Lo ha annunciato la deputata Cinquestelle, nonché relatrice del provvedimento, Vittoria Casa. Classi pollaio, ...

Wada definisce condizioni per cui escludere la Russia Dalle Olimpiadi-2020 - : La Russia potrebbe essere esclusa dalla partecipazione ai Giochi olimpici e Paraolimpici del 2020 se i dati del laboratorio di Mosca sono alterati, afferma il comunicato dell'Agenzia mondiale ...

"Mini-Bot per i crediti d'imposta Dal 2020 aliquota effettiva al 15%" : Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera e responsabile economico della Lega di Matteo Salvini, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it i progetti del governo per il 2020 in tema di riduzione della pressione fiscale dopo l'ok a reddito di cittadinanza e a quota 100 Segui su affaritaliani.it

Pensioni ultima ora : Quota 100 - clausola di salvaguardia Dal 2020 : Pensioni ultima ora: Quota 100, clausola di salvaguardia dal 2020 clausola salvaguardia Pensioni nel 2020 per Quota 100 Pensioni ultima ora: come ridurre le frizioni tra l’ Italia e l’ Unione Europea? La strategia di Conte è abbastanza chiara: confrontarsi con i vertici delle istituzioni europee. Avviato il dialogo tra Governo italiano e Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker con l’ obiettivo di spiegare la ...

Ponte Genova - Bucci : "Percorribile Dal 15 aprile 2020" : Gli impalcati saranno pronti alla fine del 2019. Poi ci saranno i collaudi. Fincantieri: "No ritardi"

Ponte Genova - Bucci : "Percorribile Dal 15 aprile 2020 - a marzo via ai lavori" : Gli impalcati saranno pronti alla fine del 2019. Poi ci saranno i collaudi. Fincantieri: "No ritardi"

Genova - il sindaco Bucci : “Il Ponte Morandi sarà percorribile Dal 15 aprile 2020” : A Palazzo Tursi, in occasione della firma del contratto per la demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto, il sindaco-commissario ha rivelato con maggiore precisione la nuova tempistica dei lavori. Presente anche l’architetto Renzo Piano. "Il mio ruolo sarà quello di supervisore".Continua a leggere

Genova - il progetto di Bucci : "Percorribile Dal 15 aprile 2020 - a marzo via ai lavori" : Gli impalcati saranno pronti alla fine del 2019. Poi ci saranno i collaudi. Fincantieri: "No ritardi"

Toninelli : "Stop Dal 2020 al monopolio della Tirrenia" : Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: «Prende soldi pubblici e alza le tariffe». L'armatore: «Demagogia»

Genova - Bucci : Auto su nuovo ponte Dal 15 aprile 2020-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Creare stelle cadenti “a comando”? Dal 2020 in Giappone il sogno potrebbe diventare realtà [FOTO e VIDEO] : 1/7 Credit: ALE ...

Pista ciclabile Torino Milano - 82 chilometri di percorso green Dal 2020 : Una Pista ciclabile collegherà Torino Milano a partire dal 2020. Sarà lunga 82 chilometri e attraverserà il canale Cavour e i Navigli. Il progetto si avvale di un protocollo di intesa tra gli enti territoriali di riferimento lungo la tratta: hanno firmato la Regione Piemonte, le Città Metropolitane di Novara e Vercelli, i parchi del Po, del Ticino, della collina di Torino, del Canale Cavour e del lago Maggiore. La ciclabile Torino Milano costerà ...

Microsoft smetterà di aggiornare Windows 7 Dal 2020 : Microsoft ha annunciato che tra un anno smetterà di fornire aggiornamenti per Windows 7, il suo sistema operativo disponibile dal 2009 e che si stima sia ancora utilizzato su circa un terzo dei computer Windows in giro per il mondo.

Dal 2020 scambio dati fiscali su richiesta col Brasile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia