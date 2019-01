Dal 2012 quasi mille suicidi ' per motivazioni economiche'

In Italia - Dal 2012 a oggi - sono 988 i suicidi per motivi economici : 988 suicidi in Italia per motivi economici. I dati forniti dall'Osservatorio "suicidi per motivazioni economiche" della Link Campus University raccontano quasi mille casi dal 2012 ad oggi. 717 i tentati suicidi negli ultimi 7 anni. Dall'inizio del monitoraggio ad oggi i numeri sono indicativi dei tragici sviluppi della crisi economica. Se nel 2012 la categoria più colpita era quella degli imprenditori, oggi sale il tasso di suicidi tra i ...

Australian Open 2019 - Finale Djokovic-NaDal : numeri - statistiche e curiosità. Tra la sfida numero 53 e il record forse imbattibile del 2012 : Novak Djokovic e Rafael Nadal si ritrovano, di nuovo, uno contro l’altro, a 12 anni e mezzo di distanza dal primo confronto nei quarti di Finale al Roland Garros 2006. Chissà quanti avrebbero scommesso, allora, di ritrovarsi oggi nella stessa identica situazione di allora, con il serbo e lo spagnolo ancora alle prime due posizioni del ranking ATP. La Finale degli Australian Open di domani mattina sarà il confronto numero 53 tra i due ...

Pwc : fiducia dei ceo italiani ai minimi Dal 2012 : La fiducia dei capi-azienda italiani è scesa ai minimi dal 2012: risultano tra i meno ottimisti nel contesto di un calo drastico della fiducia nella crescita dell'economia globale che di recente si è manifestato tra i Ceo di tutto il mondo. L'ultimo Annual Global Ceo Survey di PwC tra quasi 1.400 Chief executive , di cui un centinaio italiani, indica che è ...

L'assessore Palma Costi : 'Altri 65 milioni di euro per il tessuto produttivo e sociale dei centri storici colpiti Dal sisma del 2012' : Mentre avanza la ricostruzione privata e pubblica, la Regione decide di accelerare e investire anche in nuove misure collaterali destinate al sostegno dell'economia e della socialità dei centri ...

Terremoto - CdP : nuove risorse per oltre 600 milioni alle Regioni colpite Dal sisma 2012 : Avviate due nuove iniziative di Cassa depositi e prestiti (Cdp) che consentiranno di destinare oltre 600 milioni di euro a supporto delle Regioni colpite dal sisma del 2012. Con la prima, Cdp ha stipulato con i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto tre finanziamenti – i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio dello Stato – per un valore complessivo di 350 milioni di euro. I fondi saranno ...

Tokyo chiude anno in rosso - prima volta Dal 2012. Analisti positivi sul 2019 : 'Tuttavia, riteniamo che l'equity del Giappone manterrà nel 2019 delle caratteristiche che possono continuare ad avere un impatto positivo, con il sostegno di un'economia stabile e di una crescita ...

Indonesia - 'l'allarme anti-tsunami non era attivo Dal 2012' - Sale a 373 il bilancio dei morti : Tsunami in Indonesia, continuano le operazioni di soccorso Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 3 di 20 Ansa 4 di 20 Ansa 5 di 20 Ansa 6 di 20 Ansa 7 di 20 Ansa 8 di 20 Ansa 9 di 20 Ansa 10 di 20 Ansa 11 di ...

Tsunami in Indonesia - la denuncia : “Sistema d'allarme inattivo Dal 2012” : Lo strumento che avrebbe dovuto avvertire la popolazione dell'arrivo dell'onda anomala non era in funzione. Intanto si...

Indonesia - oltre 280 morti. “Sistema di allarme per gli tsunami non funziona Dal 2012” : oltre 280 morti, più di mille feriti, almeno 57 dispersi. Devastazione e case distrutte. Ma i numeri che definiscono la tragedia in Indonesia sono destinati ad aumentare nelle prossime ore. All’origine del disastro una frana sottomarina provocata dall’eruzione del vulcano Anak Krakatau, circostanza che ha attivato lo tsunami e si è combinata con un’onda di marea più alta del solito a causa della luna piena. Lo tsunami ha colpito le spiagge ...

Tsunami Indonesia : il sistema d’allarme “non è operativo Dal 2012” : Il sistema di allarme Tsunami in Indonesia “non è operativo dal 2012“, a causa della scarsità di fondi, atti di vandalismo e problemi tecnici: lo ha reso noto il portavoce dell’agenzia per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho. Lo Tsunami ha colpito le spiagge 24 minuti dopo l’eruzione del vulcano “figlio del Krakatoa”. Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori alla ricerca di dispersi, nel ...

Pensioni - effetto Fornero : Dal 2012 un calo del 3 - 9% : ... dovuta ai mutamenti delle politiche attive del lavoro ed alla ripresa dell'economia oltre che alla diminuzione di quelli pubblici dovuta al sostanziale blocco del turnover. L'analisi dell'...

Pensioni - Inps : effetto Fornero - Dal 2012 calate del 3 - 9% : Roma, 5 dic., askanews, - effetto Fornero sulle Pensioni. Tra il 2012 e il 2017 il totale delle Pensioni previdenziali vigenti è passato da 17.224.961 a 16.560.776, con una riduzione complessiva del 3,...

Accusato di 30 furti Dal 2008 al 2012 - arrestato dai carabinieri : BOLZANO . Condannato a cinque anni di carcere per trenta furti in abitazioni, commessi tra il 2008 e il 2012, un albanese di 32 anni si era reso irreperibile fino a pochi giorni fa, quando è stato ...