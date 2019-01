Crotone | pista Baraye per l' attacco | Martella incedibile

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) È tornato alla vittoria ildi Giovanni Stroppa al termine del match della seconda giornata andato in scena presso lo Stadio "Pino Zaccheria" contro di Foggia. Una gara che ha visto i rossoblu superare (0-2) la formazione pugliese al termine di una gara mai apparsa in discussione. Una prova di forza contro una diretta contendente all'obiettivo salvezza che sembra lasciare ben sperare in terra di Calabria in vista di questa seconda fase del campionato. Per riuscire ad affrontare al meglio le gare che separano la squadra dal termine della stagione, la società rossoblu è impegnata a reperire sul mercato rinforzi utili alla tipologia di gioco proposta dal suo allenatore.Ipotesiper l'Con l'acquisto in prestito di Stefano Pettinari, attaccante giunto dal Lecce dopo avere vestito in passato la maglia proprio del, la formazione rossoblu starebbe sondando il ...