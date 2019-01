Cristiano Ronaldo un campione dentro e fuori dal campo | CR7 ed il dono alla tifosa

Cristiano Ronaldo - maglia con dedica a tifosa della Juventus colpita da pallonata : Un doppio riscatto, in campo e fuori. Cristiano Ronaldo ha vissuto una settimana fa i giorni più difficili della sua breve esperienza bianconera: il rigore - non decisivo per la vittoria finale - ...

Cristiano Ronaldo - il Ministero di Giustizia ci va giù pesante : altre conseguenze per CR7 dopo la frode fiscale : Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, il portoghese sarebbe stato inserito dal Ministero di Giustizia iberico nel ‘Registro de Penados y Rebeldes’ Il Ministero di Giustizia spagnolo continua a tenere Cristiano Ronaldo nel mirino, il giocatore portoghese infatti è stato inserito all’interno del ‘Registro de Penados y Rebeldes‘. Si tratta di una lista che comprende tutti coloro che hanno avuto problemi ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Vittoria di carattere - grande Juve' : 'Vittoria di carattere': Cristiano Ronaldo applaude la reazione con cui la Juve ha rimontato la Lazio, infilando la 19/esima vittoria su ventuno partite. Grazie al rigore realizzato, il quinto ...

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 : gli highlights e i gol della partita. Vecchia Signora cinica con Cancelo e Cristiano Ronaldo : I gol di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo permettono alla Juventus di rimontare la Lazio e di portarsi a +11 sul Napoli. All’Olimpico la squadra di Massimiliano Allegri soffre tanto e va in svantaggio, ma ha la forza di reagire ed il rigore di CR7 vale più di metà Scudetto. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Lazio-Juventus 1-2: Clicca qui per mettere ...

Cristiano Ronaldo ammazza il campionato : Juventus a +11 sul Napoli : Già ad aprile di questo passo la Juve sarà campione d’Italia, forse prima. Cristiano Ronaldo all’Olimpico ha ammazzato il campionato.

Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cristiano Ronaldo la risolve su rigore - vittoria in rimonta dei bianconeri : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata della Serie A, i bianconeri si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico di Roma e confermano la propria imbattibilità in campionato: 19 vittorie e 2 pareggi, primo posto in classifica con 11 punti di vantaggio sul Napoli, l’ottavo scudetto consecutivo sembra ormai essere abbondantemente ipotecato. I biancocelesti occupano ora l’ottavo posto in classifica ...

Pagelle Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cancelo e Bernardeschi cambiano la partita - Cristiano Ronaldo decisivo : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata di Serie A, di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo allo Stadio Olimpico di Roma. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI Lazio-Juventus Pagelle Lazio-Juventus 1-2: Pagelle LAZIO: STRAKOSHA: 5. Respinge malamente la stoccata di Dybala, il pallone arriva sui piedi di Cancelo che firma il pareggio. Per il resto una partita discreta ma quella respinta ...

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Cancelo e Cristiano Ronaldo la ribaltano nel finale : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata di Serie A. I bianconeri si sono imposti all’Olimpico grazie a una rimonta furiosa: i biancocelesti sono passati in vantaggio al 59′ grazie a un’autogol di Emre Can ma nell’ultimo quarto d’ora i Campioni d’Italia si svegliano e la ribaltano. Cancelo pareggia al 74′ sfruttando una respinta corta del portiere su tiro di Dybala ...

Cristiano Ronaldo romanticissimo : gli auguri di buon compleanno alla sua Georgina sono pieni d’amore [FOTO] : Cristiano Ronaldo dolcissimo nel giorno del 25° compleanno della sua compagna Georgina Rodriguez: il romantico post dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo non perde mai occasione di manifestare tutto il suo amore per la compagna Georgina Rodriguez. Dopo diversi scoop e flirt, sembra che il calciatore portoghese, attaccante della Juventus, abbia finalmente trovato l’amore vero. Oggi la bella argentina, madre della piccola ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sfida la Lazio e... Sergio Ramos : Le immagini, però, dell'ennesima esultanza alla CR7 hanno fatto il giro del mondo. Protagonista tre giorni fa nella vittoria in Coppa del Re contro il Girona , il difensore ha prima tirato il rigore ...

Real Madrid : Sergio Ramos provoca Cristiano Ronaldo? Copiata l'esultanza : Ancora volta che Sergio Ramos ha voluto mandare un messaggio chiaro e diretto al mondo Madridista e anche al grande ex, oggi alla Juventus , Cristiano Ronaldo . Il difensore spagnolo e capitano delle Merengues lo ha rifatto in Coppa del Re contro il Girona, segnando prima col ...

Lazio-Juventus - Simone Inzaghi : 'Speriamo di ripetere l'impresa. Cristiano Ronaldo osservato speciale' : Il migliore al mondo insieme a Messi.' SULL'ADDIO DI CACERES E IL MERCATO IN USCITA - E'stata una trattativa lampo quello che ha riportato Caceres alla Juventus . Inzaghi spiega i motivi dell'addio ...

Da Messi a Cristiano Ronaldo - auguri speciali per Valentino Lopez : la speciale sorpresa di mamma Wanda [VIDEO] : Il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez ha compiuto dieci anni, ricevendo via social gli auguri dei più importanti campioni del calcio internazionale Da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Cavani e Luka Modric. auguri speciali per Valentino Lopez, figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez, che ieri ha compiuto dieci anni. Festa al Botinero e una sorpresa social davvero esaltante preparata dalla madre, riuscita insieme a Mauro Icardi a ...

Cristiano Ronaldo con la cartella esattoriale e la palla al piede sul presepe napoletano : Cristiano Ronaldo sta disputando una stagione ottima con la maglia della Juventus e si candida ad essere protagonista anche nella seconda parte di stagione, il portoghese deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, negli ultimi giorni ha trovato l’accordo con il fisco spagnolo con il pagamento di una multa salata. Nel frattempo ecco l’ultima trovata di Marco Ferrigno, dell’omonima bottega di via San Gregorio ...