Cosenza | il Teatro dell’Acquario trionfa agli Ubu ma il Ministero non lo finanzia più

(Di lunedì 28 gennaio 2019) È un po’ come salire sul palco dell’Academy Awards nella notte degli Oscar. Come aggiudicarsi un Tony Award a Broadway, un Laurence Olivier nel Regno Unito o il Molière a Parigi, i più importanti premi teatrali in Europa. Quest’anno, per la prima volta in 42 anni di storia anche ildell’Acquario di, fondato dalla Cooperativa Centro Rat, ha vinto il trofeo più ambito per i teatranti in Italia, il Premio Ubu, giunto alla 41esima edizione, fondato nel 1978 da Franco Quadri, critico e saggista scomparso nel 2011, e organizzato da allora dall’omonima Associazione Ubu per Franco Quadri.Dopo averne esaminato il curriculum, i giudici Ubu hanno riconosciuto al piccolo grandecosentino di “avere nel corso degli ultimi quarantadue anni creato, inventato, organizzato il, in tutte le sue forme, in una città complicata come ...