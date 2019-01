Cosa fa dell’immigrazione un tema così emotivo? Sfiducia culturale e demografia : "Cosa ha reso l’immigrazione un tema così emotivo, specialmente tra i repubblicani?”, si chiede Dan McLaughlin sulla National Review. “Per quali ragioni la notizia della ‘carovana’ ha dominato la vigilia delle elezioni midterm? Perché dovremmo vedere gli attraversamenti dei migranti al confine come

Giorni della Merla 2019 : quali sono? Saranno i più freddi dell’anno? Ecco Cosa dicono proverbi e tradizione popolare : Il 29 Gennaio 2018 iniziano i cosiddetti “Giorni della Merla“, che, secondo la tradizione popolare dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Secondo la leggenda, negli ultimi Giorni di gennaio si registrano le temperature invernali più basse, tanto che la tradizione popolare tramanda che persino la Merla, che un tempo aveva il piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a ripararsi in un camino e il suo manto divenne grigio per la ...

Verissimo - Aurora Ramazzotti e la minaccia dell'acido : 'La mia vita stravolta - Cosa non posso più fare' : Tra i protagonisti di Verissimo di Silvia Toffanin , nella puntata di sabato 26 gennaio, ecco Aurora Ramazzotti . La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti parla ancora delle minacce subite in ...

Giorno della Memoria : ecco Cosa accadde il 27 gennaio 1945 e perché tutti dobbiamo saperlo : Partiamo dalle basi. E lo facciamo perché al Giorno d’oggi ce n’è un immenso bisogno. Bisogno di basi, bisogno di radici, bisogno di passato da non dimenticare e futuro da non gettare all’aria. Partiamo dunque dalle basi spiegando cosa sia, concretamente e istituzionalmente il Giorno della Memoria. Si tratta di una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime ...

Sea Watch - Matteo Salvini : "Cosa deve fare alla nave della Ong". Lezione al governo olandese : Matteo Salvini replica al ministro degli Esteri olandese, che poche ore fa in modo sprezzante aveva affermato che "i migranti della Sea Watch non sbarcheranno mai in Olanda", con uno sfottò al governo de L'Aia: “Se il governo olandese non è in grado di controllare le navi che portano la bandiera del

Cosa pensa l’Europa della crisi in Venezuela : Spagna, Francia e Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente legittimo se entro 8 giorni non verranno convocate nuove elezioni; l'Italia intanto tace

Sci alpino – Sofia Goggia al suo primo SuperG stagionale - la dolce lettera dell’azzurra : “Sofi - promettimi una Cosa” : Sofia Goggia si scrive una lettera speciale prima del suo primo SuperG stagionale di Coppa del Mondo Sofia Goggia è tornata: la campionessa italiana di sci dopo un lungo stop causato un infortunio procuratosi in allenamento prima dell’inizio della Coppa del mondo, ha rimesso gli sci ai piedi per la sua prima gara ufficiale, a Garmisch. Prima di prepararsi al suo primo SuperG della stagione e di vivere emozioni speciali al cancelletto ...

Minsk - Cosa vedere nella capitale della Bielorussia : Testimonianza della passione bielorussa per gli spettacoli lirici e di musica classica è il Teatro Nazionale dell'Opera e del Balletto , chiamato dai locali semplicemente Bolshoi . Con la sua ...

Scontrino fiscale perso : Cosa si rischia al controllo della Finanza : Scontrino fiscale perso: cosa si rischia al controllo della Finanza Sanzioni per Scontrino fiscale perso Entriamo in un negozio, compriamo un prodotto e ce ne andiamo con la nostra busta. A distanza di pochi passi ci ferma la Guardia di Finanza e ci chiede di mostrare lo Scontrino fiscale che dovremmo avere nella busta. Ma noi, avendo dimenticato lo Scontrino da prendere al momento dell’acquisto, non lo abbiamo? cosa rischiamo? Invero, a ...

Sposarsi fa bene alla salute : è la forza dell’amore? No. Ecco Cosa ha scoperto la scienza : Essere sposati, essere legati quasi indissolubilmente a qualcuno, giova alla nostra salute. Le persone sposate, secondo gli scienziati, camminano più velocemente e hanno una maggiore forza di presa, due caratteristiche che diventano segnale di un buono stato di salute, un minor rischio di morte e maggiori capacità fisiche. A rivelarlo è uno studio di Natasha Wood della University College London, pubblicato sulla rivista Plos One. Già in passato ...

Cosa sappiamo dell'ultimo attacco informatico sventato da Unicredit : Con un attacco lanciato il 21 ottobre 2018, dei criminali informatici sono entrati in possesso di nomi, cognomi, codici fiscali e codici identificativi di 731.519 clienti di Unicredit. Gli attaccanti hanno anche individuato le password di 6.859 utenze, alle quali la banca ha bloccato l'accesso una volta scoperta l'intrusione. Nella notifica di violazione inviata all'Autorità Garante per la privacy il giorno dopo la scoperta della falla, la ...

Anatel svela la capacità delle batterie di Galaxy S10 - Galaxy S10 Lite e Galaxy S10+ - ma qualCosa non quadra : L'agenzia brasiliana Anatel pubblica i fati relativi alla certificazione dei tre Samsung Galaxy S10, indicando per ognuno di essi una batteria da 3.000 Mah. L'articolo Anatel svela la capacità delle batterie di Galaxy S10, Galaxy S10 Lite e Galaxy S10+, ma qualcosa non quadra proviene da TuttoAndroid.

Classi pollaio - ddl Azzolina solo dal 2020 : i motivi dello slittamento e Cosa prevede la norma : Non ci sarà, in questo 2019, la tanto attesa legge per avviare la soppressione delle Classi pollaio. Attualmente, il disegno di legge Azzolina sta seguendo il suo iter in Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Alla base dei motivi che causeranno lo slittamento della norma ci sono le scarse coperture finanziarie per quest’anno. Lo ha annunciato la deputata Cinquestelle, nonché relatrice del provvedimento, Vittoria Casa. Classi pollaio, ...