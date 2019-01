Coppa del Re | stadio Betis ospita finale

Sci - Coppa del mondo a Schladming : lo slalom maschile domani in diretta tv su Rai Sport : domani sera, martedì 29 gennaio, andrà in scena una delle gare più attese e spettacolari del calendario di Coppa del mondo di sci alpino, la ventiduesima edizione in notturna dello slalom speciale maschile di Schladming, la Night Race. Prova che si svolge nella parte finale della mitica pista da discesa Planai, nel tempo diventata un tempio dello slalom, tanto che la gara tra i pali stretti in questa località austriaca della Stiria è considerato ...

Biglietti Fiorentina-Roma - come acquistare i tickets per il match di Coppa Italia del 30 gennaio : Torna la Coppa Italia: appuntamento importante in questo fine gennaio per la seconda competizione del Bel Paese. Tutte a caccia di un trofeo, visto che il campionato sembra essere già in mano della Juventus. Ad affrontarsi mercoledì 30 gennaio alle ore 18 sono Fiorentina e Roma al Franchi di Firenze. Sfida che si preannuncia davvero spettacolare quella tra i viola e i giallorossi: i ragazzi di Pioli sembrano aver trovato la spinta giusta con ...

Pallavolo – Prima della Coppa Italia resta l’ultimo turno infrasettimanale di Samsung Volley Cup : la preview della 18ª Giornata : Samsung Volley Cup: Prima delle Finali di Coppa Italia c’è l’ultimo turno infrasettimanale. Martedì l’anticipo tra Zanetti e Imoco. Cuneo-Brescia per l’ottavo posto, giovedì Saugella-Bisonte Lo sguardo degli appassionati di Pallavolo è già rivolto alle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, eppure Prima dell’appuntamento del 2-3 febbraio c’è ancora una Giornata di Samsung Volley Cup da vivere. Tra martedì ...

Cambia la data della Coppa d’Africa : ecco il motivo : C’è attesa anche per l’inizio della Coppa d’Africa, una competizione che ha regalato sempre grande spettacolo, quest’anno si disputerà in Egitto. L’inizio è stato però posticipato a causa del Ramadan, l’annuncio è arrivato direttamente dalla confederazione calcistica africana spiegando che il torneo comincerà non più il 15 giugno ma il 21, la finale è invece prevista per il 19 luglio. Accolta dunque la ...

Calcio - Quarti di finale Coppa Italia 2019 : orari e programma delle partite. Come vederle in tv gratis e in chiaro : L’attesa per l’inizio dei Quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019 di Calcio. sta per finire. Quattro saranno le partite che tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio, regaleranno grande spettacolo, andando a delineare il quadro delle qualificate alle semifinali. Le sfide, Come da regolamento, saranno ad eliminazione diretta (partita secca) mentre i match di andata e di ritorno ci saranno a partire dal prossimo turno.c Il primo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : confermata la lista degli otto azzurri. Giuliano Razzoli e compagni motivati nella “Night Race” : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019 volge il proprio sguardo verso un’altra grande Classica Monumento: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta la stagione. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei pali stretti ...

Coppa Davis 2019 - il calendario delle qualificazioni. Programma - orari e tv di tutte le sfide in programma : Il prossimo weekend di Coppa Davis sarà il primo a disputarsi con la nuova formula su due giorni (venerdì e sabato) generata dalle modifiche messe in atto dall’ITF nel corso della scorsa estate. Dodici saranno le sfide che si terranno lungo le prime quarantotto ore di febbraio. Oltre all’impegno dell’Italia, che è impegnata nell’insidiosa trasferta di Calcutta, in India, ci sono diverse sfide degne di interesse, al netto ...

Coppa Italia - i quarti di finali in diretta tv e streaming : canali e orari delle partite : Tra il 29 e il 31 gennaio vanno in scena le quattro partite da cui usciranno le semifinaliste: ecco tutto quello che c'è da...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via della tournée americana. Il francese pensa ai Mondiali ad Östersund : Martin Foucade e la trasferta americana non s’adda fare. Stando a quanto emerso nell’ultimo weekend ad Anterselva (Italia), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, il francese Martin Fourcade, sette volte trionfatore della classifica generale della disciplina non prenderà parte alla tournée oltreoceano. Un Fourcade, attualmente secondo nella graduatoria con 554 punti, contro gli 836 del dominatore norvegese Johannes ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : chi brillerà sotto le luci dello slalom più atteso della stagione? : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si regala, e ci regala, un’altra tappa imperdibile della propria stagione: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre pista denominata Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta l’annata. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : chi brillerà sotto le luci dello slalom più atteso della stagione? : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si regala, e ci regala, un’altra tappa imperdibile della propria stagione: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre pista denominata Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta l’annata. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : Jakob Dorigoni sfiora il podio - in ombra le azzurre nell’ultima tappa della stagione : Con la tappa olandese di Hoogerheide si è conclusa la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. La formazione italiana si presentava all’appuntamento con diverse ambizioni di podio e con la volontà di testare la condizione in vista dei Campionati Mondiali in programma il 2 e il 3 febbraio a Bogense, in Danimarca. Gli azzurri, reduci da un ottimo fine settimana a Pont-Chateau, hanno fatto registrare un brutto passo indietro pagando ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. Italia dolce per Wierer e Vittozzi : la fuga prende corpo : dolce, come le frittelle di mele che spadroneggiano nelle casette ai lati della strada che porta alla tribuna centrale di Anterselva, piatto tipico del regno del Biathlon. Dolcissimo il week end di Anterselva per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che potrebbero davvero trovarsi a giocarsi l’una contro l’altra la Coppa del Mondo nelle due tappe decisive: il mondiale di Oestersund e quella norvegese di Holmenkollen che seguiranno i due ...

Martina porta a casa il bronzo nella Coppa del mondo di sciabola a Salt Lake City : 'Questo risultato è una dimostrazione che siamo comunque una squadra di altissimo livello. Questo è solo l'inizio'. Così ha commentato la vittoria Martina Criscio, al termine della gara. Il prossimo ...