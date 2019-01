Coppa Davis 2019 | come funziona? Il regolamento Il primo turno si gioca in due giorni

India-Italia - Coppa Davis 2019 : programma - orari tv. Da puntare la sveglia all’alba : Dopo gli Australian Open 2019 e il trionfo del serbo Novak Djokovic, l’attenzione si sposta alla Coppa Davis 2019 e per l’Italia ci sarà l’insidia India. Il match, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sarà valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo format. Il capitano non giocatore Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, ...

Tennis – Coppa Davis - Barazzutti non sottovaluta l’India : “guai a distrarci - affrontiamo una squadra forte” : Il capitano della formazione azzurra ha parlato del match contro l’India, esprimendo il proprio punto di vista A dieci giorni dalla sfida valida per il turno di qualificazione alla fase finale 2019 di Coppa Davis sono stati ufficializzati i nomi degli azzurri che prenderanno parte alla trasferta in India. AFP/LaPresse Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Marco Cecchinato, Thomas Fabbiano e Andreas Seppi sono i cinque convocati per il ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i convocati dell’India per la sfida all’Italia. Attenzione al doppio : Tutto pronto per l’esordio della nuova Coppa Davis, la prima edizione con la formula innovativa. Si comincia con il turno di qualificazione alle Fasi Finali, una sorta di spareggio: per l’Italia l’esordio sarà a Calcutta, in India, l’1 e il 2 febbraio. Da pochissimo è giunta la notizia dell’assenza di Fabio Fognini nella rosa di Corrado Barazzutti (clicca qui per i convocati dell’Italia), in contemporanea il ...

Tennis - Mardy Fish nuovo capitano degli USA di Coppa Davis : Mardy Fisch è stato nominato capitano della Nazionale USA di Tennis, sostituendo Jim Courier che ha lasciato il timone a settembre dopo otto anni alla guida della formazione statunitense. L’ex numero 7 del mondo, per tre volte capace di raggiungere i quarti di finale in un torneo dello Slam e argento olimpico nel singolare, ha giocato in Coppa Davis dal 2002 al 2012 e ha disputato la finale del 2004 persa contro la Spagna. Fish sarà il ...

Tennis - Novak Djokovic contro la Coppa Davis 2019 : “Non so se sarò presente. Si è cambiato il format troppo velocemente” : Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via quest’anno, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi. Il 31enne ...

Tennis - Marco Cecchinato : “L’Italia può lottare per la Coppa Davis. Io completo su tutte le superfici” : È di sicuro l’uomo di copertina del Tennis italiano nel 2018: Marco Cecchinato ha compiuto un clamoroso salto di qualità in una stagione, passando da Tennista sconosciuto a protagonista a livello mondiale. Il siciliano si è andato a prendere il primo titolo in carriera in quel di Budapest, poi però ha stupito il mondo al Roland Garros arrivando fino alle finali e ha concluso la stagione nella top-20 della classifica ATP. Ora è pronto per ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Voglio portare l’Italia alle finali di Coppa Davis e migliorare negli Slam” : È il talento più interessante per quanto riguarda il Tennis italiano. Matteo Berrettini in questo 2018 è colui che ha compiuto la crescita più importante: arrivato fino al numero 59 della classifica ATP, il romano ha anche agguantato il primo titolo in carriera in quel di Gstaad battendo l’iberico Bautista Agut. A breve, da Doha, ripartirà una nuova annata. L’azzurro è stato intervistato dal Corriere della Sera. Su ciò che potrebbe ...

