' Contro Salvini la miglior difesa è l' attracco' | a Montecitorio la chiamata alle arti per

Caso Diciotti - Renzi : 'Voterò a favore dell'autorizzazione a procedere Contro Salvini' : Con una dichiarazione su Twitter Matteo Renzi si è espresso sulla votazione alla quale saranno chiamati i membri del Senato della Repubblica per autorizzare o meno il tribunale dei Ministri a processare Matteo Salvini per il Caso Diciotti. Come molti ricorderanno, pochi giorni fa il tribunale dei ministri di Catania ha ribaltato il giudizio precedentemente preso dalla Procura etnea e chiesto l'autorizzazione a procedere contro il vice presidente ...

Roberto Saviano Contro Matteo Salvini : “Indossare la divisa della polizia è un abuso” : Roberto Saviano commenta nel format "My Way" di Fanpage.it la scelta di Matteo Salvini di indossare l'uniforme della polizia in alcune delle sue ultime apparizioni pubbliche: "Quello del ministro dell'Interno non è un gesto di solidarietà. È un gesto di intimidazione. Che la tolga il prima possibile, prima che la democrazia sia costretta a strappargliela di dosso".Continua a leggere

Caso Diciotti - Pd verso il sì all’autorizzazione a procedere Contro Salvini : Il Partito democratico si prepara a votare a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Diciotti. L'orientamento è stato assunto questa mattina nel corso di una riunione tra il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci e i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dal capogruppo Francesco Bonifazi a Giuseppe Cucca, Nadia Ginetti e Anna Rossomando.La scelta ...

Fontana a M5s : "Conseguenze politiche se vota Contro Salvini" | Il vicepremier : "Non ho bisogno di aiutini" : Secondo il ministro leghista della Famiglia un voto contrario "avrebbe conseguenze politiche ". Il numero uno del Carroccio dice a M5s di votare in coscienza.

"Stiamo valutando un altro ricorso al Tar Contro Salvini sul caso Seawatch 3" : "Stiamo valutando di presentare ricorso al Tar contro Salvini anche sul caso della Sea Watch 3, come per la Diciotti". Salvatore Di Pardo ci riprova. Lui è l'avvocato molisano che, l'estate scorsa, insieme a diverse associazioni, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, reo - secondo l'accusa – di aver sequestrato 177 migranti a bordo della Diciotti, la nave della guardia ...

Salvini : "Abbiamo prove Contro la Sea Watch" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi è nuovamente intervenuto sul caso della Sea Watch che è ancora nei pressi di Siracusa con a bordo 47 migranti salvati nove giorni fa. Tramite i suoi account social, il vicepremier ha detto dia vere prove concrete contro l'equipaggio della nave della ONG tedesca e ha scritto:"Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l’equipaggio ...

Diciotti - Fontana : 'Conseguenze se M5s vota Contro Salvini' - Ma il vicepremier della Lega tira dritto : 'Governo stabile' : Sul caso Diciotti arriva Matteo Salvini a calmare le acque nella Lega . Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana , che si è schierato al fianco del suo vicepremier, aveva attaccato il M5s propenso a ...

Cara di Mineo - procuratore Zuccaro : “Così com’è ora - non è Controllabile. Chiuderlo? Salvini recepisce un’esigenza di tutti” : Diciannove provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Dda di Catania nei confronti di una banda di spacciatori di cocaina e marijuana che operava in varie zone d’Italia, ma che aveva una propria cellula operativa a Catania. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di ricostruire struttura e ruoli del sodalizio che imponeva la propria egemonia sul territorio, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali al fine di ...

Salvini Contro Higuain : 'Non si faccia più vedere a Milano' : Ancora una volta il vicepremier Matteo Salvini (grande tifoso del Milan) si è scagliato duramente contro Gonzalo Higuain, ex calciatore rossonero da qualche giorno trasferitosi al Chelsea. Il leader leghista infatti non ha mandato giù l'atteggiamento del bomber argentino, "scappato" via da Milano a pochi mesi dal suo approdo. Si può dire però che il Ministro dell'Interno non abbia mai pienamente apprezzato l'ex numero 9 della Juventus come ...

Addio di Higuain - parole durissime di Salvini Contro il Pipita : “è un indegno - non si faccia più vedere” : Il vice Premier ha parlato dell’Addio di Higuain al Milan, lanciando una frecciata all’attaccante argentino “Sono contento che Higuain se ne sia andato. Non si faccia più vedere, si è comportato in modo indegno. Senza Higuain il Milan è più competitivo“. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5. (Gmg/AdnKronos)L'articolo Addio di Higuain, parole durissime di Salvini contro il Pipita: “è un indegno, non si ...

Fontana a M5s : conseguenze se vota Contro Salvini | Il vicepremier : io non ho bisogno di aiutini : Secondo il ministro leghista della Famiglia un voto contrario "avrebbe conseguenze sul governo". Ma il numero uno del Carroccio dice a M5s di votare in coscienza.

Salvini Contro il blitz dei parlamentari sulla Sea Watch : 'Hanno violato il veto'. Procura apre inchiesta : Altra notte di attesa davanti alle coste siciliane per i 47 migranti bloccati a bordo della nave umanitaria. Di Maio: 'Sequestriamo la nave e mandiamo i migranti in Olanda'. 'Fateli sbarcare', ...

Napoli - l'assalto dell'arcipelago dei ribelli uniti solo Contro Salvini : Sono le fondamenta di demA, acronimo che sta per 'Democrazia e Autonomia', il movimento politico del sindaco Luigi de Magistris. Si tratta di movimenti, comitati, associazioni che nella seconda ...

Diciotti - Fontana : conseguenze sul Governo se M5S vota Contro Salvini : Roma, 28 gen., askanews, - 'Penso che le ragioni politiche, giuridiche e storiche stiano dalla parte di Matteo. Siamo e saremo al suo fianco nell' affrontare ogni scenario. Chiaramente se da parte del ...