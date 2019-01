Consigli su misura per chi si allena la sera

Natale a misura di bambino : i Consigli dei pediatri : L’American Academy of pediatrics, che riunisce i pediatri statunitensi, ha elaborato una serie di consigli per rendere la casa a misura di bambino durante le festività di Natale: ad esempio, gli esperti chiedono di non lasciare incustodita una candela accesa e prima di accenderla consigliano di assicurarsi che intorno non ci sia materiale infiammabile. In riferimento alle decorazioni, meglio non sceglierle taglienti o fragili ed evitare ...