Congresso +Europa | la denuncia | Ci hanno pagato viaggio | vitto e alloggio per

+Europa - Della Vedova primo segretario mostra il simbolo : “ Congresso straordinario. Alle europee senza il nome di Emma Bonino” : “Noi Alle elezioni europee andremo così”. Lo ha detto il neo segretario di +Europa Benedetto Della Vedova dopo l’elezione che lo ha proclamato al congresso di Milano mostra ndo alla platea il simbolo del partito senza il nome di Emma Bonino. Poi, a margine ha commentato: “Il risultato di maggiore gioia è il congresso, è stato straordinario e ha di mostra to che c’è la possibilità di un’alternativa politica nel ...

Il Congresso di +Europa si apre all'insegna delle tensioni. Tra Cappato e Della Vedova è sfida all’ultimo voto : Si apre all'insegna delle tensioni il congresso di +Europa, che da domani a domenica vedrà il giovane partito ispirato da Emma Bonino impegnato a eleggere per la prima volta il suo segretario. In campo ci sono tre candidati: il radicale Marco Cappato, noto per le sue battaglie pro eutanasia e libertà di ricerca scientifica, l'ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni Benedetto Della Vedova, dalle origini radicali e poi ...