Confindustria | Boccia | tempi maturi per un Patto sul lavoro

Il presidente di Confindustria Boccia : 'Tempi maturi per un patto coi sindacati' : 'I tempi sono maturi per costruire un vero patto per il lavoro insieme a Cgil, Cisl e Uil '. È quanto sostiene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , a margine di un incontro organizzato da ...

Boccia - Confindustria : necessario costruire per crescere : In uno scenario di rallentamento dell'economia globale, infatti, per il Presidente Boccia " Preoccupano " soprattutto - i dati di rallentamento della Germania , che significano meno ordini per le ...

Confindustria - Boccia : "Evitare la manovra bis" : Confindustria mette nel mirino i grillini di governo per il caso Tav. Il presidente Boccia adesso lancia l'allarme e afferma: "Sarebbe un errore non proseguire" i lavori per la Tav. La prima analisi d'impatto che si dovrebbe fare per le opere pubbliche è il cantiere, la Tav porterebbe 50mila posti di lavoro. Mi chiedo se il lavoro ha ancora centralità in questo Paese o no". Sempre Boccia poi ha parlato anche delle infrastrutture di cui ha ...

Reddito di cittadinanza - Boccia - Confindustria - : 'Potrebbe disincentivare lavoro e tutelare sommerso' : 'Il Reddito di cittadinanza deve diventare un ponte verso il lavoro e non mi sembra che vada in questa strada - spiega a 'Circo Massimo' su Radio...

Boccia - Confindustria - : Manovra non aiuta crescita e disincentiva il lavoro : Duro il giudizio del presidente degli imprenditori, in particolare sul reddito di cittadinanza: 'aiuta il sommerso' -

Confindustria : Boccia - temiamo che il 2020 sarà l'anno della recessione : Confindustria teme che 'il 2020 sia l'anno della recessione, con il rischio delle clausole di salvaguardia dell'Iva': a lanciare l'allarme è stato il numero uno di viale dell'Astronomia, Vincenzo ...

Assemblea di Confindustria - Boccia : «Spero nel modello Marche post-sisma Può essere esempio di ripresa» - LE FOTO - : A fornire i numeri invece è Fabio Renzi di Symbola: «Siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa spiega Renzi siamo la superpotenza dell'economia circolare e questo è dimostrato dallo sviluppo ...

Confindustria - Boccia : Manovra tiene se ci sarà crescita dell'1 - 5% : La Manovra "tiene se ci sarà una crescita dell'1,5%, ma il rallentamento globale dell'economia potrebbe portare a un rallentamento della crescita". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, aggiungendo: "Nessuno vuole dare consigli a nessuno, ma qualche dubbio è ...

Tav : Boccia Confindustria - decisione quanto prima : "E' per questo - conclude Boccia, a margine dell'assemblea di Assosistema - il Governo deve chiarire non solo l'analisi di impatto della Lione-Torino ma l'analisi di impatto sull'economia reale della ...

Boccia - Confindustria : 'Gli incontri con Salvini e Di Maio un cambio di metodo - ci avevano snobbati' : 'Domenica abbiamo visto Salvini, domani vediamo Di Maio. Ho notato che il tavolo di domani si è allargato da 15 a 30, se si tratta di un cambio di passo lo vedremo nei fatti ma dal punto di vista del ...

"Riallacciato con Salvini - tocca a Di Maio". Intervista a Vincenzo Boccia - presidente di Confindustria : Solo pochi giorni fa da Lega e M5S arrivavano solo parole di delegittimazione, ora Confindustria e le imprese sono tornate al centro del villaggio. Addirittura contese dagli azionisti di Governo. Da Matteo Salvini, che ha incontrato al Viminale 15 associazioni di categoria per ascoltare le ragioni del mondo produttivo, ha preso appunti sulle proposte formulate dalle imprese, promettendo di dare risposta alla loro principale preoccupazione: la ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Il Dubbio' - Salvini si sbaglia perché abbiamo sempre criticato i governi : Roma, 07 dic 09:33 - , Agenzia Nova, - Il governo rifletta e decida di aprire la stagione riformista. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia in una intervista... , Res,