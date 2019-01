“Cineca chiese rimborsi per i ricercatori sia all’Ue che al Miur” | l’indagine che rischia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019)pagati due volte, senza che lo sapessero. L’ombra di una truffa all’Europa che può costare caro all’Italia. Il nostro Paese si è candidato a ospitare uno dei primi centri europei di supercalcolo, in sigla EuroHPC: sul piatto ci sono 240 milioni di euro, metà finanziati dalla Ue e il resto dagli altri Stati. Il bando deve ancora uscire, il termine è il 21 marzo. L’Italia concorre con il gigante dell’informatica Cineca, il consorzio interuniversitario di Casalecchio di Reno che vanta il secondo supercomputer dopo quello dell’Eni, 19esimo al mondo. E’ una grossa partita, tutta da giocare, se le carte fossero in regola. La gestione del consorzio è fonte di grattacapi continui per il ministero, ma l’ultimo è una bomba sull’asse Roma-Bologna-Bruxelles.Il consorzio avrebbe presentato una doppia rendicontazione del personale alla Commissione Europea, al ministero dell’Istruzione ...