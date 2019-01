Ciclismo – Vuelta San Juan | prima tappa e leadership per Gaviria | primo successo con la

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al debutto stagionale alla Vuelta a San Juan : Gli #OrangeBlue si preparano al debutto stagionale previsto per questa domenica 27 gennaio in Argentina, alla Vuelta a San Juan Internacional. Al via gli scalatori del team con Santaromita e Nakane a guidare i due neo-pro Osorio e Acosta. Per le tappe veloci si punterà sui fratelli Damiano e Imerio Cima Le nuove divise #OrangeBlue debutteranno in Sud America, per la precisione in Argentina a San Juan, questa domenica 27 gennaio, sulle ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Ciclismo - Vuelta San Juan – Sciolti gli ultimi dubbi : ecco i convocati della Biesse Carrera : Il ds Marco Milesi ha reso nota la formazione della Biesse Carrera che prenderà parte alla Vuelta San Juan: ecco i convocati ultimi preparativi per la Biesse Carrera: tra dieci giorni l’esordio ufficiale alla Vuelta San Juan. Il Direttore Sportivo Marco Milesi svela oggi la formazione che affronterà le sette tappe della corsa argentina: Alberto Amici Tommaso Bramati Raul Colombo Filippo Conca Giovanni Pedretti Michel ...

Ciclismo - Alejandro Valverde parteciperà alla Vuelta Murcia : il Campione del Mondo in gara a metà febbraio : Alejandro Valverde parteciperà alla Vuelta Murcia – Gran Premio Banco Sabadell che si disputerà il 15-16 febbraio. Il Campione del Mondo vestirà la maglia iridata in occasione della 39^ edizione di questo tradizionale appuntamento iberico, una delle prime gare della stagione che per l’occasione passerà da una a due tappe: la prima frazione andrà in scena tra Yecla e Santomera, la seconda da Beniel a Murcia. El Imbatido ha già vinto ...

Ciclismo - il calendario e le date delle prime gare del 2019. Si parte con Tour Down Under e Vuelta a San Juan : Fra due settimane inizierà la stagione 2019 di Ciclismo, che si aprirà come di consueto dall’Australia. La prima gara WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, breve corsa a tappe che si svolgerà da martedì 15 a domenica 20 gennaio. Domenica 27 ci sarà poi la Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa di un giorno intitolata al campione australiano, vincitore tra gli altri di un Tour de France e di un Mondiale. Nello stesso giorno inizierà in ...

Ciclismo : Nairo Quintana apre il 2019 in Argentina. Il colombiano sarà al via della Vuelta a San Juan : La stagione 2019 di Nairo Quintana è pronto a partire inizierà in Argentina con la Vuelta a San Juan. sarà la prima gara per il colombiano, che punta in questa stagione a vincere il Tour de France, tornando a conquistare una grande corsa a tappe dopo la Vuelta 2016. Queste le dichiarazioni di Quintana (prese da Tuttobiciweb): “Mi hanno sempre accolto molto bene in Argentina, ecco perché abbiamo deciso di tornare quest’anno. Le ...

Ciclismo : Peter Sagan correrà anche la Vuelta a San Juan - super inizio di stagione per lo slovacco : In tanti prendono l’inizio di stagione alla leggera, come un semplice avvicinamento alle corse più importanti del circuito World Tour. Peter Sagan però non è mai stato un ciclista che segue la massa: lo slovacco, ex campione del mondo, inizierà il 2019 con il Tour Down Under in Australia e poi si trasferirà subito in Argentina per partecipare alla Vuelta a San Juan. “Sarà una buona occasione per mettere alla prova le mie gambe e, ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : la stagione riparte in Argentina con Sagan - Gaviria - Quintana e tanti big : Oggi è stata presentata la Vuelta a San Juan 2019, piccola corsa a tappe internazionale che si svolgerà in Argentina dal 27 gennaio al 3 febbraio. Si tratterà di una delle prime gare della stagione e si preannuncia estremamente spettacolare perché sarà infarcita di tantissime stelle, pronte a incominciare il 2019 al caldo del Sudamerica. Peter Sagan, tre volte Campione del Mondo, questa volta non indosserà più la maglia iridata passata sulle ...

Ciclismo – La Biesse Carrera sarà una delle 4 squadre italiane presenti alla Vuelta San Juan : La Biesse Carrera dà l’annuncio ufficiale: il team italiano sarà presente alla Vuelta San Juan in Argentina La Biesse Carrera sarà ufficialmente una delle quattro squadre italiane presenti alla Vuelta San Juan, in Argentina! Onorati dell’invito, ringraziamo gli organizzatori per la preziosa occasione che ci è stata offerta. I nostri atleti gareggeranno al fianco di big del Ciclismo come Mark Cavendish (Dimension Data), Fernando ...

Ciclismo - tappe 'brevi' alla Vuelta 2019 : ANSA, - ROMA, 6 DIC - tappe 'brevi' ma dure, e probabilmente nessuna più lunga di 200 km. Sono le prime indiscrezioni sulle caratteristiche della Vuelta 2019, edizione numero 74, che verrà presentata ...

Ciclismo : startlist di lusso per la Vuelta a San Juan. Da Sagan a Quintana - il meglio in Argentina ad inizio stagione : Si scaldano i motori. Poco più di un mese e ripartirà ufficialmente la nuova stagione per quanto riguarda il Ciclismo su strada. C’è sempre curiosità nel vedere in gara i vari fenomeni nelle prime corse del nuovo anno. A gennaio 2019 bisognerà assolutamente seguire la Vuelta a San Juan: la corsa ciclistica Argentina che è andata a sostituire il Tour de San Luis sta diventando sempre più una tappa fissa per i migliori corridori al mondo. Si ...