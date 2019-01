Choc al telegiornale La giornalista si presenta così | proprio sul suo seno…

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Che l’abbia fatto con consapevolezza o meno, non ci è dato sapere. Ma la figura barbina è stata internazionale. Ma partiamo con ordine: una conduttrice di unsta diventando famosa in tutto il mondo, nelle ultime ore, a causa di un piccolo ‘fail’ avvenuto durante una messa in onda. In molti, infatti, hanno notato qualcosa di strano nel vestito di Samantha Heathwood, anchorwoman australiana che conduce il tg 9 News.La scollatura, infatti, non è sfuggita a molti telespettatori e utenti sul web: la forma, infatti, ricorda molto quella di un organo genitale maschile stilizzato rivolto verso il basso. Il vestito con la scollatura a forma di pene, inevitabilmente, ha fatto il giro del mondo. Come se non bastasse, gli utenti dotati di miglior memoria hanno anche fatto notare come, nel 2016, un’altra collega e connazionale di Samantha, Natarsha Belling, aveva ...