Chiuso il tratto di mare intorno alla Sea Watch Salvini | “A bordo non ci sono donne e

Maltempo : Chiuso per neve tratto della SS7 tra Basilicata e Campania : A causa di un’abbondante e intensa nevicata che sta interessando l’area ai confini tra Basilicata e Campania, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della SS7 ‘Appia’, tra il territorio comunale di Castelgrande (Potenza) al km 395,500 e quello di Sant’Andrea di Conza (Avellino) al km 404,250. L'articolo Maltempo: chiuso per neve tratto della SS7 tra Basilicata e Campania ...

Frana a Caltanissetta : Chiuso tratto della SS122 : “Sulla strada statale 122 Agrigentina il tratto è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni, fra il km 77,000 e il km 79,000 a Caltanissetta, a causa di una Frana. Le deviazioni vengono segnalate in loco“: lo rende noto Anas. “Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo ...

Superstrada E45 - Chiuso un tratto per pericolo di crollo : Ragioni di sicurezza. Con questa motivazione è stato Chiuso il viadotto Puleto sulla E45, nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo. Lopera si trova lungo la Superstrada Ravenna-Orte, al confine tra Toscana e l'Emilia Romagna, che è ora interrotta tra gli svincoli di Canili e Valsavignone. Il sequestro della struttura è stato disposto su iniziativa della Procura di Arezzo dopo la segnalazione di crepe sui piloni in cemento e dopo che ...

Frana sulla SS120 nel Palermitano : Chiuso tratto : Chiusa per Frana la SS120 “Dell’Etna e delle Madonie“, nel territorio comunale di Cerda (Palermo). ANAS ha disposto la deviazione del traffico sulla viabilità comunale all’interno dell’abitato del piccolo Comune. L'articolo Frana sulla SS120 nel Palermitano: chiuso tratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Cosenza : frana sulla SS107 “Silana Crotonese” - Chiuso tratto : Da ieri sera, a causa di una frana al km 2,300, la SS107 “Silana Crotonese” è chiusa al traffico dal km 0,000 al km 15,500, tra Paola e San Sili (CS). Il percorso alternativo è costituito dall’A2 “Autostrada del Mediterraneo” e dalla strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”. Sono già in corso sul versante roccioso le ispezioni da parte del personale di Anas che ieri sera, a causa della pioggia e dell’oscurità, non era stato possibile ...

L'Etna spaventa Catania - terremoto di magnitudo 4 - 8. Crolli e feriti. Chiuso un tratto della A18 : L'intensa e straordinaria attività del vulcano ha causato la notte scorsa, poco dopo le tre, un terremoto di magnitudo 4,8 a nord di Catania. 28 feriti, molti i Crolli e i danni agli edifici. La ...

TERREMOTO A CATANIA Crolli in abitazioni e chiese. Chiuso un tratto dell'A18. Dieci feriti lievi. Monitorato lo Stromboli : ...Protezione civile è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento Scienza ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a Catania - 10 feriti : Chiuso tratto autostrada : Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna. Registrata alle 3,19 dall'Ingv. Dieci feriti e danni ad abitazioni. chiuso tratto autostrada

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 : paura a Catania - crolli in provincia e 10 feriti. Chiuso tratto A18 per precauzione : Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...

Frana sulla SS114 in provincia di Messina : Chiuso tratto ad Alì Terme : A causa di una Frana, avvenuta al km 22,750, è stato chiuso nel Messinese, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 114, nel territorio di Alì Terme. La circolazione viene deviata sulla rete stradale locale. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine. L'articolo Frana sulla SS114 in provincia di Messina: chiuso tratto ad Alì Terme sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - terremoto Catania : crepe nell’asfalto - Chiuso tratto dell’A18 Messina-Catania : chiuso precauzionalmente al traffico un tratto tra i caselli di Acireale e Giarre dell’A18, l’autostrada Messina-Catania, per la presenza di lesioni sospette sull’asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull’Etna. L’eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità. L'articolo Etna, terremoto Catania: crepe nell’asfalto, chiuso tratto dell’A18 ...

Frana nel Messinese : Chiuso tratto della SS114 “Orientale Sicula” : A causa di una Frana, la SS114 “Orientale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 22,750, nel territorio comunale di Alì Terme, in provincia di Messina. La circolazione è provvisoriamente deviata sulla rete locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo ...

Maltempo : Chiuso tratto della SS7 Via Appia a Terracina : La SS7 “Via Appia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 96,400, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina, a causa di allagamenti. Anas rende noto che il transito è consentito ai soli veicoli pesanti, mentre i mezzi leggeri sono deviati sulla viabilità locale limitrofa, con indicazioni sul posto. L'articolo Maltempo: chiuso tratto della SS7 Via Appia a Terracina ...

Incendio - Chiuso tratto dell’A12 Roma-Civitavecchia tra Fregene e Fiumicino [LIVE] : Un tratto dell’A12 Roma-Civitavecchia tra il bivio Roma Fiumicino e Fregene, verso nord SS1 Aurelia, è stato chiuso a causa di un Incendio fuori dell’autostrada, all’altezza del km 5. Per il traffico diretto verso Nord Civitavecchia si consiglia di percorrere la ss1 Aurelia ed entrare in autostrada sia da Torrimpietra che da Maccarese-Fregene. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per ...