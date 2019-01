Chirurgia | Bergamo | eseguito il primo trapianto fegato-polmoni in un paziente pediatrico

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 gennaio 2019) E’ statolo scorso 29 dicembre ailcombinatoin unin età pediatrica in Italia. A ricevere gli organi, a cavallo tra il Natale e il Capodanno, una ragazza genovese di 16 anni affetta da fibrosi cistica, malattia genetica che altera le secrezioni di molti organi, e che nel suo caso provocava sanguinamento nelle vie respiratorie e una grave malattia epatica.“In circa il 10% dei pazienti con fibrosi cistica la malattia polmonare, sempre presente in questa condizione, si associa anche ad un coinvolgimento delche porta allo sviluppo di cirrosi completa – ha spiegato Lorenzo D’Antiga, direttore della Pediatria del Papa Giovanni XXIII –. In questo caso, la funzione respiratoria globale era solo parzialmente compromessa, ma le alterazioni legate all’infiammazione cronica provocavano ricorrenti emorragie bronchiali ...