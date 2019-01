Chelsea | Higuain si rifiuta di tirare un rigore all' esordio

Chelsea - Higuain rifiuta di tirare un rigore. E Salvini insiste : "Mercenario" : Rigore? No grazie. L'inizio dell'avventura al Chelsea di Gonzalo Higuain si è aperto senza gol e con un... rifiuto, visto che l'ex attaccante del Milan ha preferito non tirare un calcio di rigore ...

Chelsea - debutto ok per Higuain : Sheffield Wednesday battuto 3-0 : Gonzalo Higuain ha esordito con la maglia del Chelsea scendendo in campo nel match di FA Cup che i Blues londinesi hanno vinto per 3-0 contro lo Sheffield Wednesday, squadra del Championship , il ...

FA Cup - Chelsea-Sheffield Wednesday 3-0 : esordio dal 1' per Higuain : Chelsea-Sheffield Wednesday 3-0 26' rig. e 83' Willian, 64' Hudson-Odoi Chelsea , 4-3-3, : Caballero; Azpilicueta, Ruediger, Christensen, Marcos Alonso; Kovacic, Ampadu , 65' Loftus Cheek, , Barkley , ...

FA Cup : il Chelsea di Higuain affonda lo Sheffield - Tottenham eliminato dal Crystal Palace : Il Chelsea batte in casa lo Sheffield Wednesday 3-0 e si qualifica agli ottavi di finale di FA Cup. Willian sblocca su rigore al 26', Hudson-Oloi raddoppia al 64' con un gran gol e nel finale, 83', va ...

FA Cup : il Chelsea passa ma Higuain non incide - ancora polemiche sul VAR : ROMA - Un debutto anonimo. Non è certo memorabile la prima di Higuain nel Chelsea di Sarri. I Blues comunque battono lo Sheffield Wednesday 3-0, con doppietta di Willian che supera i 50 gol in ...

Chelsea - Higuain a caccia del riscatto : i bookmakers credono nella rinascita del Pipita : Secondo i bookmakers, l’attaccante argentino potrebbe arrivare a dieci gol in Premier League, la quota è allettante Al Chelsea ritroverà Maurizio Sarri, l’allenatore con cui, nel Napoli, stabilì il nuovo record di gol in Serie A. Gonzalo Higuain riparte dalla Premier League dove proverà a risollevare una stagione poco prolifica sotto porta: il Pipita in 15 partite di campionato con il Milan ha segnato appena 6 reti, una media ...

Chelsea - Zola : “Higuain? I numeri parlano chiaro” : “Gonzalo ha sempre prodotto buoni numeri dovunque e’ stato. Questa non e’ una squadra disperata ma ha bisogno di aggiungere certe qualita’ a quelle che ha gia'”. Sono le parole di Gianfranco Zola, vice di Sarri al Chelsea che commenta l’arrivo del Pipita: “Tutti sanno che la sua migliore qualita’ e’ quella di fare gol, puo’ farlo in tanti modi e sono sicuro che ci sono molte ...

Juventus - Higuain-Paratici a colloquio prima del trasferimento del Pipita al Chelsea : Mercoledì la Juventus ha comunicato ufficialmente il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il Pipita dopo appena sei mesi ha lasciato il Milan e adesso spera di rilanciarsi in Inghilterra. prima che però la trattativa con il Chelsea si concretizzasse, Gonzalo Higuain aveva voluto parlare con Fabio Paratici. L'argentino non sarebbe stato bene al Milan e voleva lasciare il club rossonero, per questo motivo il Pipita aveva chiesto al dirigente ...

Portafortuna Higuain : prima finale per Sarri al Chelsea - : prima presenza di Gonzalo Higuain , solo fisicamente, non essendo ancora schierabile in attesa del transfer, al Chelsea, e Maurizio Sarri conquista la sua prima finale da allenatore dei Blues. Il ...

Higuain saluta i tifosi del Chelsea - a Stamford Bridge applausi per l’argentino [GALLERY] : Gonzalo Higuain saluta per la prima volta i suoi nuovi tifosi, l’argentino esordisce in panchina nel suo primo incontro con il Chelsea L’esordio di Gonzalo Higuain con il Chelsea è in panchina, ma l’argentino si rende ugualmente protagonista di uno stralcio di match. Mentre i Blues stanno affrontando l’appuntamento della League Cup contro il Tottenham, l’argentino viene colto di sorpresa dall’applauso ...

Chelsea - primo allenamento di Higuain : Suso e Mauri lo sfottono. 'Non c'era la taglia XXL?' : primo allenamento con il Chelsea per Higuain, prime foto e prime corse... con la tuta del suo nuovo club. Una tuta che è finita nel mirino degli ormai ex compagni del Pipita, i milanisti Suso e Jose ...

Higuain - il primo allenamento con il Chelsea tra scatti e sorrisi. FOTO : Primi scatti per il Pipita al centro di allenamento del Chelsea. Poi le FOTO posando sorridente con la nuova maglia e quelle nello spogliatoio Higuain CAMBIA DIETA: DAI B-READY AL MATE CALCIOMERCATO ...