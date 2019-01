Chelsea | Giroud non le manda a dire a Higuain | “la sua presenza oscura il mio futuro…”

sportfair

(Di lunedì 28 gennaio 2019) L’attaccante francese ha parlato dell’arrivo del Pipita a Stamford Bridge, soffermandosi su quella che potrà essere la loro convivenza L’arrivo di Gonzaloalnon ha di certo strappato un sorriso a Olivier, alquanto preoccupato per l’ingaggio del Pipita.AFP/LaPresseProtagonista di pochi spezzoni di partita negli ultimi mesi, l’attaccante francese si è soffermato sulla convivenza con l’ex Milan, non nascondendo un filo di veleno: “non riuscirò mai a soddisfare tutti per il mio rendimento, c’è un po’ di rimpianto e di frustrazione per come stanno andando le cose. Il pubblico si aspetta un bomber per vedere i goal, ma io sono comunque il quarto miglior attaccante del calcio francese e nessuno me lo può portare via. Sarri fa giocare a Hazard come falso nueve e questa cosa è dannosa per noi attaccanti, ma ...