Che tempo che fa | Luciana Littizzetto impensabile | in tutina in studio | il décolleté

Migranti - Enrico Letta a Che tempo che fa : “Successo di tutto perché situazione mai gestita. Sea Watch? Devono sbarcare” : Una lunga intervista con Enrico Letta questa sera a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 che si concentra subito sulla questione migratoria “In questi anni è successo di tutto e tutto in conseguenza della questione migratoria che non è mai stata gestita – ha dichiarato Letta che ha poi continuato – Si è lasciata a due estremi: chi lucra sulle paure e gioca quindi a lasciare aperti i problemi e chi ….”. ma il problema dei grandi flussi ...

Sea Watch - il sindaco di Siracusa a Che tempo che fa : “Condizioni che nessun essere umano merita” : Parole ancora scosse quelle del sindaco di Siracusa Francesco Italia collegato telefonicamente a Che tempo che Fa di Fabio Fazio – in prima serata su Rai1 – dopo essere salito su Sea Watch per toccare con mano la situazione. “Condizioni che nessun essere umano merita” ha dichiarato subito il sindaco. “Ci sono 13 minori in condizioni che sarebbero molto difficili anche per gli adulti”. E racconta anche il sentimento di queste persone ...

Valentino Rossi a Che tempo che fa : “Vi racconto cosa è la velocità” : Attesissima la presenza di Valentino Rossi a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1. Tra i racconti, le immagini e gli aneddoti il campione del mondo ha letto anche la sua definizione di “velocità” contenuta nel dizionario Zanichelli 2019. E così Valentino legge “…. La velocità costringe a una cura adatta, a una capacità specifica, altrimenti comporta un errore, una caduta, un rimpianto. Ci vuole testa e fisico, per la velocità. Quella ...

Valentino Rossi a 'Che tempo Che Fa' : 'Sudafrica 2004 vittoria storica per la mia carriera' : Valentino Rossi è stato ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Rai 1. Molti gli argomenti toccati dal nove volte campione del mondo a pochi giorni dal 3 febbraio, il giorno in cui compirà 40 anni, ma anche della presentazione della nuova moto per la stagione 2019. "Parto sabato per Giacarta, dove presentiamo la moto, poi ...

"Che tempo che fa" – Quindicesima puntata del 27 gennaio 2019 – Valentino Rossi - Marco Travaglio - Alessandra Mastronardi - Luca Argentero tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa.

Valentino Rossi/ "Ho cominciato guidando un'apecar : a scuola arrivavo in ritardo" - Che tempo che fa - : Valentino Rossi ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno: tra gli argomenti la pRossima stagione di MotoGP alle porte e i suoi primi 40 anni?

Che tempo Che Fa - Enrico Letta 'contro' Lino Banfi : "Imparare non è una cosa da sbeffeggiare" : "Oggi si pensa che tutto si possa trovare su Google, quindi non c'è bisogno di studiare. Ho trovato quella battuta sui plurilaureati fatta da Banfi appena nominato all'UNESCO... francamente mi sarei aspettato un altro tipo di ragionamento: imparare non è una cosa da sbeffeggiare" Così Enrico Letta a Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio per presentare il suo ultimo libro intitolato "Ho imparato", commenta l'uscita di Lino Banfi all'evento ...

Che tempo che fa 2019/ Ospiti e diretta - Enrico Letta : "Nel Pd volti nuovi - no alle ipocrisie" - 27 Gennaio - : Che tempo che fa apre le sue porte ad Andra e Tatiana Bucci, due sorelle vittime dell'Olocausto, miracolosamente scampate ad Auschwitz

Il Giorno della Memoria di Che tempo Che Fa inizia dalla Sea Watch e Castelnuovo di Porto : La Giornata della Memoria 2019 di Che Tempo Che Fa unisce i fili del passato e del presente, con le storie conTemporanee della Sea Watch e dei CARA sgombrati e il ricordo delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ai campi di concentramento e sterminio.prosegui la letturaIl Giorno della Memoria di Che Tempo Che Fa inizia dalla Sea Watch e Castelnuovo di Porto pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2019 21:21.

Che tempo che fa 2019/ Ospiti e diretta - Alice Merton : "Il successo? Ho fatto di testa mia" - 27 Gennaio - : Che tempo che fa apre le sue porte ad Andra e Tatiana Bucci, due sorelle vittime dell'Olocausto, miracolosamente scampate ad Auschwitz

Valentino Rossi stasera in tv a “Che tempo che fa”. Orario d’inizio e su che canale vederlo. Il programma completo : Valentino Rossi, dopo essere stato ospite a Radio Dee-Jay alcuni giorni fa, farà la sua apparizione televisiva nel programma di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’, in onda stasera alle 20.35 su Rai Uno. Rossi concederà una lunga intervista sulla sua carriera, a due settimane dal suo 40° compleanno, un limite che ben pochi possono vantare considerandosi piloti a tutti gli effetti in una categoria selettiva come la MotoGP. Nove i titoli iridati in ...

Che tempo CHE FA/ Anticipazioni 27 gennaio : Valentino Rossi ospite - Fabio Fazio "sfida" ancora Barbara d'Urso : La nuova puntata di Che TEMPO che fa, andrà in onda oggi, domenica 27 gennaio 2019. A partire dalla prima serata, ecco tutti gli ospiti e le Anticipazioni.

