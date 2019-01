C' è posta per te | uno dei tre ragazzi abbandonati e lo zio morto | tragedia dopo la

C'è posta per te - Rossana contro la De Filippi sui social : 'Fatti i ca**i tuoi' : La puntata di "C'è Posta Per Te" che è andata in onda sabato, 26 gennaio, è stata davvero ricca di colpi di scena. Una tra le storie a generare maggiore sgomento è stata quella della signora Patrizia che, dopo anni, ha deciso di scrivere alle tre figlie: Rossana, Desiree e Salvatrice, nel tentativo di riconciliarsi con loro. Le tre ragazze sono apparse molto rigide nella loro decisione di non aprire la busta ma il peggio è accaduto dopo sui ...

C'è posta per Te : i due ragazzi palermitani sono tornati insieme? Guarda le foto che testimoniano la riappacificazione : La storia di Roberto e Angela, raccontata sabato scorso a "C'è Posta per te", ha acceso i social generando una valanga di commenti. La coppia palermitana ha interrotto la convivenza dopo nove anni per...

C'è posta per te - Gerry Scotti scoppia a piangere parlando del padre : C'è posta per Te è una trasmissione che va in onda su Canale 5, ormai da moltissimi anni, dove le persone che non si vedono da tempo cercano di riconciliarsi, ma non solo. Gerry Scotti è stato ospitato nel programma come sorpresa e regalo per il padre di un giovane (Michele) che da anni lotta contro una malattia degenerativa: l'artrite reumatoide. Gerry Scotti si commuove ripensando al padre Il padre di questo ragazzo ha da sempre considerato il ...

C'è posta per te - presunto tradimento di Angela : lieto fine dopo la registrazione : Una nuova puntata di C'è posta per te è andata in onda sabato 26 gennaio in prima serata su Canale 5 e dove abbiamo assistito ancora una volta al racconto di storie emozionanti che hanno appassionato il pubblico, tanto da decretare la vittoria in termini di ascolti, del people show di Maria De Filippi nella prima serata del sabato sera. Grande interesse ha suscitato la storia di Angela, la quale ha chiesto aiuto alla De Filippi per ricucire il ...

C'è posta per te : lutto per i tre fratelli di ieri sera - è morto uno zio : ieri sera tra le varie storie che sono state raccontate nel corso della nuova puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5 vi era anche quella di tre fratelli, contattati dalla redazione per conto del padre che non li vedeva da svariati anni. Antonio, Salvatore e Michele sono stati abbandonati dall'uomo in tenera età e sono stati cresciuti dallo zio, che ieri sera era presente in studio al momento della "sorpresa". In queste ore, però, i tre ...

C'è posta per te - Angela è sterile e l'ex Roberto glielo rinfaccia. Ma è lei a chiedere perdono : A c'è posta per te il pubblico si è diviso sulla storia di Roberto e Angela, una coppia di ex il cui rapporto si è incrinato per una presunta infedeltà e l'impossibilità della donna di avere figli. A ...

Strazio a C'è posta per Te - pure Gerry Scotti piange per il papà "supereroe" : La prima storia di "C'è Posta per Te" è quella di un padre esemplare. Michele sente il bisogno di ringraziare il papà Francesco per l'affetto e l'educazione che ha ricevuto nonostante fosse bloccato ...

Ascolti - ancora una vittoria per C’é posta per te : ancora grandi Ascolti per “C’è Posta per Te” che cresce e si conferma il programma più visto del sabato sera con 5.457.000 spettatori e il 28,6% di share, mentre Amadeus, con Ora o Mai più scende rispetto alla prima puntata al 15,8% radunando 3.019.000 spettatori. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 1.173.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre Swat si attesta a 1.130.000 spettatori pari al 5.2% di share, battuti da Italia 1 con il film di ...

C'è posta per te : tre figlie chiudono la busta alla mamma e i social insorgono : L’ultima puntata di C’è posta per te oltre a regalare delle belle emozioni con delle storie davvero commoventi, ha fatto anche arrabbiare alcuni utenti social. La storia di mamma Patrizia è una stata una di quelle. La donna si è rivolta alla trasmissione condotta da Maria De Filippi per riallacciare i rapporti interrotti circa due anni fa con le sue tre figlie: Salvatrice, Rossana e Desirè. Secondo quanto raccontato dalla padrona di casa, ...

C'è posta per te : le figlie rifiutano la mamma - polemica sui social contro Maria De Filippi : Ieri sabato 26 gennaio è andata in onda la terza puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che in questa stagione sta battendo i record di ascolti del sabato sera. Anche la puntata di ieri ha visto il programma di punta di canale 5 battere la concorrenza, merito delle storie raccontate che emozionano sempre il pubblico. Grande clamore ha suscitato la storia di Patrizia, una madre siciliana che ha tentato di chiedere perdono ...

C'è Posta per Te : la storia di Roberto e Angela indigna il pubblico. Il presunto tradimento al centro della discussione : C'è Posta per te, la storia di Roberto e Angela: il presunto tradimento che ha acceso la discussione sul web La storia di Roberto e Angela a C'è Posta per te ha decisamente indignato...