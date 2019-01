C' è Grillo su Rai 2 | ma il pezzo forte è il Boris Il film in seconda serata

Programmi TV di stasera - lunedì 28 gennaio 2019. Su Rai2 «C’è Grillo» - su Canale 5 Celentano : Beppe Grillo Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. Scoperte: Matteo confessa a tutta la compagnia la verità su sua madre, scusandosi con loro per aver mentito. I ragazzi, per confortarlo, confessano le loro paure: Sofia di perdere il fratello, Robbo di ...

Beppe Grillo - lo scandalo per i vecchi filmati su Rai2 : "Incasserà 30mila euro" : A quanto apprende l'Adnkronos, lo spettacolo 'C'è Grillo', in onda domani sera su Rai2, costerebbe alla Rai oltre 30mila euro. Si tratta dei diritti che viale Mazzini dovrebbe corrispondere alla 'Marangoni spettacoli', ovvero all'agente storico di Beppe Grillo, per l'uso di vecchi filmati del comico

“C’è Grillo” - Pd pronto a interrogazione parlamentare per il programma di Rai2 su Beppe Grillo : “Soldi del servizio pubblico per pagare leader politico” : Continuano le polemiche politiche per “C’è Grillo”, il programma che andrà in onda lunedì sera su Rai2 dedicato ai 40 anni di attività del comico genovese Beppe Grillo. Un “revaival“, come è stato definito, che si inserisce nel format ideato dal direttore della rete Carlo Freccero e che ripropone una sorta di “best of” della carriera di Grillo. Dopo la polemica politica per la decisione della seconda ...

Perché boicottare il ritorno di Grillo in Rai è una cagata pazzesca : La politica è una questione di proporzioni, di priorità, di energie veicolate nel modo giusto: provate ad andare al porto di Siracusa, sbracciarvi, e gridare agli ostaggi infreddoliti della Sea Watch ...

Marco Travaglio - avvocato M5s : la difesa d'ufficio di Beppe Grillo in Rai. Ma ai tempi di Berlusconi... : Non si lascia sfuggire alcuna polemica contro i "suoi" grillini, Marco Travaglio, pronto a difenderli colpo su colpo. Su tutto. Ogni giorno. E l'articolo sul Fatto Quotidiano di domenica 27 gennaio non fa eccezione. Il direttore, infatti, si presta alla difesa di Carlo Freccero e di Rai 2: lunedì se