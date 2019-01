Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3% - ancora peggio Adrian (11.9%-10.6%). C’è Grillo 4.3% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 28 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian ha – dalle 21.51 alle 22.38 – raccolto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all’11.9% di share mentre Adrian ha interessato .000 spettatori pari al 10.6%. Su Rai2 C’è Grillo ha interessato 1.031.000 spettatori pari al 4.3% ...

C’è Grillo - polemica sui 30mila euro di diritti. Freccero precisa : «Non vedo lo scandalo - il programma è costato davvero poco» : Beppe Grillo polemica su polemica. Lo speciale C’è Grillo, in onda questa sera su Rai2, continua a far discutere. In un primo momento, le critiche si erano concentrate sulla decisione del direttore della seconda rete, Carlo Freccero, di dedicare una puntata del nuovo format “C’è…” ai 40 anni di carriera del comico genovese (nonché padre del Movimento Cinque Stelle). Ora, invece, a suscitare nuovi attacchi è la ...

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - non C’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficenza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

Programmi TV di stasera - lunedì 28 gennaio 2019. Su Rai2 «C’è Grillo» - su Canale 5 Celentano : Beppe Grillo Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. Scoperte: Matteo confessa a tutta la compagnia la verità su sua madre, scusandosi con loro per aver mentito. I ragazzi, per confortarlo, confessano le loro paure: Sofia di perdere il fratello, Robbo di ...

“C’è Grillo” - Pd pronto a interrogazione parlamentare per il programma di Rai2 su Beppe Grillo : “Soldi del servizio pubblico per pagare leader politico” : Continuano le polemiche politiche per “C’è Grillo”, il programma che andrà in onda lunedì sera su Rai2 dedicato ai 40 anni di attività del comico genovese Beppe Grillo. Un “revaival“, come è stato definito, che si inserisce nel format ideato dal direttore della rete Carlo Freccero e che ripropone una sorta di “best of” della carriera di Grillo. Dopo la polemica politica per la decisione della seconda ...

Influenza - Grillo : “Al pronto soccorso solo se C’è reale esigenza” : La possibilità che il picco di Influenza porti all’intasamento dei pronto soccorso “è un rischio reale, per questo bisogna andare al pronto soccorso solo se c’è una reale esigenza. I cittadini devo capire che se sono malati ed escono dalla fase acuta della patologia infettano chiunque incontrano, e questo è uno dei motivi per cui l’epidemia diventa poi importante”. Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo ...

Beppe Grillo arriva su RaiDue con “C’è Grillo” : “Il nuovo format ideato da Carlo Freccero che racconta i grandi personaggi della tv italiana” : “Al via il nuovo format targato Freccero che vede i grandi personaggi della tivù italiana, in alcune delle pagine più belle ‘scritte’ da loro, sul piccolo schermo. L’obiettivo del format ideato da Carlo Freccero, è anche quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio e febbraio, con una programmazione di qualità”, annuncia la Rai con una nota stampa. Operazione low budget già testata lo scorso 5 gennaio con ...