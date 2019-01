Catania | colpo alla mafia nigeriana | 19 i fermi

Calciomercato Catania - ufficiale il colpo Di Piazza : Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cosenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Di Piazza, nato a Partinico (Palermo) il 1° gennaio 1988. Cresciuto nel nostro settore giovanile, l’atleta siciliano ritorna sotto l’Etna quasi tredici anni dopo la sua ultima gara e la sua ultima rete con la squadra dell’Elefante nel campionato Primavera: nell’aprile 2006, schierato tra i titolari ...

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...

Calciomercato Serie B e Serie C : il Verona piazza il doppio colpo - mosse di Reggina e Catania : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche i club di Serie B e Serie C regalano spettacolo e sono pronti a chiudere alcune importanti trattative, ecco il punto della rosea. Tutti pazzi dell’attaccante Ceravolo, sembra un testa a testa tra Cremonese e Benevento, importante la volontà del calciatore che dovrà decidere la migliore destinazione, nel mirino di entrambe le squadre anche il ...

Calciomercato Serie B e Serie C - il Brescia… Trotta : colpo ‘Di Piazza’ a Catania - primo innesto della nuova Reggina : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A, si muovono infatti anche le squadre di Serie B e Serie C, importanti aggiornamenti nelle ultime ore, ecco il punto delle rosea. Il Brescia prova a chiudere per l’attaccante Trotta, il Foggia ha un nuovo portiere, arriva infatti Scuffet in prestito dall’Udinese, per la difesa si punta su Andelkovic del Venezia, sprint per Calvano del Verona. Il ...

Risultati Serie C : colpo esterno Catania - Ternana ok [GALLERY] : 1/16 LaPresse/Settonce Roberto ...

Diretta Sicula Leonzio Catania/ Risultato finale 0-0 - info streaming : la Sicula sfiora il colpo del ko! : Diretta Sicula Leonzio-Catania, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C