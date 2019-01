Catania | Cara di Mineo | 19 fermi per droga e violenze sessuali

Catania - sgominata cellula mafiosa nigeriana con base nel Cara di Mineo : 19 arresti : Operazione della polizia contro il gruppo 'Supreme Viking confraternity' coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Catania. In manette 19 persone accusate a vario titolo di organizzazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e violenza sessuale, tutti reati aggravati dell'essere parte di un'organizzazione di tipo mafioso.Continua a leggere

Mascara sbotta contro lo juventino Mughini : “non ti vogliamo a Catania” : Nelle ultime ore grandi polemiche che riguardano lo juventino Mughini: “amare la Juventus è stata la scelta più importante della mia vita, pensa se avessi amato l’Acireale o il Catania…”, aveva dichiarato su Rai 1 scatenando la reazione da parte dei tifosi siciliani. L’ex attaccante Mascara ha pubblicato su Instagram una risposta piccata: “Sig. Mughini se non era per le tue camicie da Arlecchino ma cu ...

Catania - schianto in moto : 19enne muore tra Ficarazzi e Aci Castello : Ancora un drammatico incidente stradale nel Catanese. Un ragazzo di diciannove anni, Gianluca Pesce, nel pomeriggio di martedì ha perso la vita tra Ficarazzi e Aci Castello. Per cause ancora da chiarire il giovane motociclista ha perso il controllo della sua Honda ed è finito contro il guard rail battendo la testa.Continua a leggere

Blitz dei Carabinieri di Catania Piazza Dante : 37 arresti per spaccio di droga : Maxi operazione dell’Arma dei Carabinieri. Dalle prime ore del mattino 150 Carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un

Etna - terremoto Catania : squadra speciale “Lupi” dei Carabinieri in campo contro lo sciacallaggio : Il comando provinciale dei Carabinieri di Catania ha inviato personale della squadra speciale dei “Lupi” in azione preventiva antisciacallaggio nelle zone colpite ieri dal terremoto magnitudo 4.9. Molte persone, per poter sorvegliare le proprie case, hanno preferito trascorrere la notte in auto, rifiutando l’accoglienza in albergo offerta dalla Regione Siciliana. L'articolo Etna, terremoto Catania: squadra speciale ...

Lorenzo - scaraventato per terra dalla madre a Catania : “L’ho fatto per nervosismo” : Ha 26 anni la giovane donna che ha scaraventato per terra e "con forza" il figlio di 3 mesi: "Lui non stava nemmeno piangendo. Quel giorno avevo giramenti di testa e un forte mal di testa. Non volevo ucciderlo”. Ha persino partecipato al suo funerale venerdì scorso ma adesso sta male ed è rinchiusa nel carcere di Catania.Continua a leggere

Catania : procura di punta su ong - ma nessuno interviene su bomba umana e sanitaria del cara di Mineo : La procura di Catania sequestra le navi delle ong ma non interviene sulla situazione sanitaria del cara di Mineo. Dopo il taglio dei fondi, in poco tempo sono andati via direttore sanitario e molti ...