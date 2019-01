Caso Diciotti | il sì non basta | il M5s si autodenunci e finisca imputato con Salvini

Caso Diciotti - Pd verso il sì all’autorizzazione a procedere contro Salvini : Il Partito democratico si prepara a votare a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Diciotti. L'orientamento è stato assunto questa mattina nel corso di una riunione tra il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci e i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dal capogruppo Francesco Bonifazi a Giuseppe Cucca, Nadia Ginetti e Anna Rossomando.La scelta ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Non metto in discussione il governo per me' : Il ministro dell'Interno dice al M5s di decidere in coscienza ma ribadisce: 'Non è normale che venga messo sotto accusa un ministro che ha applicato quanto promesso in campagna elettorale'

Caso Diciotti - il Pd : "La richiesta del tribunale su Salvini seria e motivata" : Si sono riuniti per la prima volta a Palazzo Madama con il presidente Andrea Marcucci, i quattro componenti dem della Giunta per le elezioni, il capogruppo Francesco Bonifazi, ed i senatori Anna Rossomando, Nadia Ginetti e Giuseppe Cucca. Dalla riunione dem, emerge la necessità di seguire l'iter della richiesta in Giunta e di approfondire la questione, da tutti i punti di vista. I senatori hanno altresì giudicato seria e ben ...

Caso Diciotti - Di Maio : non faremo dispetto a Salvini - sì all’autorizzazione a procedere : Al Senato i 5 Stelle non si opporranno alla richiesta arrivata dai magistrati di Catania intenzionati a processare il ministro dell’Interno per abuso di potere e sequestro di persona...

Caso Diciotti - Di Battista a Salvini : «Rinunci a immunità» Il M5S dirà sì al processo : A «Domenica Live» il pentastellato ha commentato la richiesta all'autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania per la vicenda Diciotti

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Non faremo dispetto a Salvini votando contro di lui in Senato” : Luigi Di Maio ha spiegato perché al Senato il M5S non voterà a favore dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del vicepremier Matteo Salvini: "Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l'Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto"Continua a leggere

Caso Diciotti - Alessandro Di Battista : “Salvini rinunci all’immunità” : L'esponente pentastellato Alessandro Di Battista, intervenuto a "Domenica Live" su Canale 5 ha risposto a una domanda sul voto in Senato del M5S sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Salvini per il Caso Diciotti: "Io credo che un sacco di persone che vogliono contrastare politicamente Salvini gli stiano facendo un favore".Continua a leggere

Salvini : toghe di sinistra in azione sul Caso Diciotti - ma il governo non cade : 'Sceglierà il Senato sull'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica. Ho il cellulare pieno di messaggi di magistrati, avvocati, giudici e uomini di chiesa ...

Matteo Salvini - l'accusa di Minzolini sul Caso Diciotti : "Ecco la tua colpa con i grillini" : Tra i leghisti più vicini a Matteo Salvini è un dato di fatto che il tentativo di volerlo processare da parte dei Tribunale dei ministri per il caso Diciotti sarà un bonus elettorale per le prossime Europee tanto inaspettato quanto generoso. Ma come sottolinea Augusto Minzolini sul Giornale, fa emer

Caso Diciotti - Salvini : "Evidente invasione di campo di giudici di sinistra" : Matteo Salvini come Silvio Berlusconi. Il Ministro dell'Interno e leader della Lega oggi era presente in piazza Oberdan a Milano ad un gazebo allestito dal suo partito. Rivolgendosi direttamente ai suoi sostenitori ha commentato con ironia la richiesta di autorizzazione a procedere che gli pende sulla testa: "Prendete le arance perché se mi portano a San Vittore...". Poi ha aggiunto di essere "tranquillo" ed infine è passato al contrattacco ...

Matteo Salvini - la chat segreta dei grillini sul Caso Diciotti : dobbiamo stare coi giudici : Ribollono, le chat dei 5 Stelle: il tema è quello dell'autorizzazione a procedere (o no) nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua gestione del "caso Diciotti", la nave che fu tenuta per giorni nel porto di Catania con decine di migranti a bordo. Rivela il Corriere della Sera

