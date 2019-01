Carnevale – Plumcake Arlecchino allo yogurt

cosacucino.myblog

(Di lunedì 28 gennaio 2019)INGREDIENTI170 gr di burro o margarina 155 gr di farina 00 30 gr di amido di mais 170 gr di zucchero 3 uova 1alla banana ½ bustina di lievito ½ bicchiere circa di latte 1 pizzico d sale InoltreColori alimentari Glassa realePreparazioneIngredienti. Setacciare le farine con il sale ed il lievito2.Lavorare con un cucchiaio di legno o una spatola lo zucchero con Vallé naturalmente3.Unire le uova una alla volta4.Versare lee mescolare bene5.Incorporare anche le farine un po’ alla volta quindi il latte necessario per ottenere un impasto morbido ma non liquido6.Dividere in 4 ciotole e colorarle a piacere 7.Imburrare ed infarinare lo stampo quindi versare un impasto alla volta rimanendo verso il lato lungo8.Infornare a 170° per 30-35 minuti. Sfornare e fare raffreddare su una ...