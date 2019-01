Carlo Calenda a futura memoria | Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo | ma

Carlo Calenda : 'Voto Ue - restiamo in serie A - o saremo i lacché di Orban' : In Europa c'è il 50% di welfare del mondo a fronte del 6,5% di popolazione'. In epoca di populismo imperante non servono messaggi chiari e di rottura? 'Ma non semplicistici davanti a problemi ...

Carlo Calenda : "M5S non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...

Pietro Grasso : "Rassicuro Carlo Calenda - non aderirò al suo Manifesto" : "Vista la stima che nutro per Calenda voglio rassicurarlo: non aderirò al suo manifesto". A scriverlo è Pietro Grasso, senatore di Liberi e uguali, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, commentando l'iniziativa promossa dall'ex ministro dello Sviluppo."Un fronte indistinto - che lui definisce liberaldemocratico - in una competizione proporzionale sarà facile bersaglio della propaganda gialloverde, facendo loro il regalo di ...

Carlo Calenda : "Unirò Pd e moderati. Il leader arriverà" : A spiegare che cos'è Siamo Europei, il manifesto messo a punto da Carlo Calenda per creare una lista unica che convogli le forze europeiste per le prossime Europee, ci pensa proprio il suo ideatore in un'intervista a Qn. Non è oggi quello che fu l'Ulivo per i Ds."C'è una differenza fondamentale. Non sono come una volta grandi partiti che si uniscono. Qui c'è il Pd, +Europa, forse Italia in Comune, ma soprattutto ...

Rally MonteCarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Rally MonteCarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Rally MonteCarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Carlo Calenda lancia il manifesto per l'Europa : Carlo Calenda, dopo mesi di lavoro sotto traccia, lo scorso 18 gennaio ha dato ufficialmente il via alla sua iniziativa politica, che ha l'obiettivo di aggregare in un fronte comune, le forze politiche, civiche e della società civile alternative all'attuale compagine di Governo. Dopo numerose dichiarazioni più o meno rivelatrici del progetto rese nei mesi scorsi, soprattutto dal suo profilo Twitter, Calenda, ha finalmente chiarito le linee del ...

Rally MonteCarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Carlo Calenda : "Il mio manifesto non è un'ammucchiata - no a LeU e Forza Italia" : "Non credo che debba entrare nel movimento chi cerca alleanze nazionali a destra o a sinistra, con Lega o M5s sennò sarebbe un'operazione di trasformismo politico. Quindi, nello specifico, credo che non debbano entrare LeU e Forza Italia". Lo dice Carlo Calenda a 24Mattino su Radio 24 sulla possibile adesione dei due partiti nel nuovo progetto messo in campo dall'ex ministro dello Sviluppo economico."Non abbiamo fatto un appello per un ...

Rally MonteCarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Carlo Calenda - l'uomo 'controcorrente' che prova a riunire il Pd : ... il segretario generale Fim Cisl, il suo manifesto repubblicano che, neanche due mesi dopo diventa una vera e propria agenda politica. Il 6 marzo 2018, l'ex inquilino del Mise passa dalle parole ai ...

Carlo Calenda - l'uomo 'controcorrente' che prova a riunire il Pd : Dalla scelta di tesserarsi tra le fila del Pd dopo la disfatta elettorale, allo spegnere la tv invece di guardare la partita della Nazionale. E ora, quando soffia un forte vento antieuropeista, decidere di lanciare una lista unica delle forze politiche e civiche europeiste alle elezioni europee. Insomma, seguire le mode non è mai stato nell'indole di Carlo Calenda. L'inizio della carriera politica La sua carriera politica inizia nel 2013 con ...

Il manifesto di Carlo Calenda per una lista unica in vista delle Europee : «Le forze da mobilitare per la costruzione della nuova Europa sono quelle del progresso, delle competenze, della cultura, della scienza, del volontariato, del lavoro e della produzione». Centinaia di ...