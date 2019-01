Cardito Napoli | bimbo ucciso di botte | arrestato il convivente della mamma

Blastingnews

: Bimbo ucciso di botte durante una lite in casa a #Cardito #Napoli. Grave la sorellina. Interrogato il compagno dell… - tgr_campania : Bimbo ucciso di botte durante una lite in casa a #Cardito #Napoli. Grave la sorellina. Interrogato il compagno dell… - cinziaabbate1 : RT @Agenzia_Ansa: Bimbo ucciso a botte nel Napoletano. IL VIDEO Fermato il compagno della mamma - mgmariella : RT @RogerHalsted: E la #sinistra vuole lo Ius Soli per questa gente... #Orrore a #Cardito (Napoli): bimbo di 7 anni ucciso a botte. Fermato… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) A, in provincia di, una furiosa lite familiare è finita in tragedia, causando la morte di un bambino di soli 7 anni,di. Inoltre è stata ferita la sorella di 8 anni e la madre di 30 anni, che sono state soccorse con urgenza e portate all'ospedale Santobono di. A causare le percosse ildonna, di 24 anni, nato in Italia e di origini tunisine. Durante la lite, in casa, oltre alla donna e i due bambini, era presente anche una bambina di 4 anni, figlia del ventiquattrenne, che è rimasta per fortuna indenne. Sul posto, in via Marconi, il sindaco di, insieme al sostituto ProcuratoreRepubblica diNord, per dirigere le indagini.I dettaglilite La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto un'allarmante chiamata d'emergenza, in cui qualcuno segnalava delle urla che arrivavano dall'abitazione in via Marconi, dove ...