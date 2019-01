Cara di Mineo | il procuratore Zuccaro | Lì dentro non c' è nulla di legale

Mafia nigeriana al Cara di Mineo - 19 fermi. Salvini : 'Chiuderà' : Roma, 28 gen., askanews, - Traffico illecito di droga e sostanze psicotrope; detenzione, trasporto e cessione di cocaina e marijuana; violenza sessuale aggravata. Per questi reati la polizia di ...

Spaccio e violenza sessuale in Cara Mineo - 16 arresti : Appartenevano a una cellula denominata "Catacata Mp (Italy Sicily)", operante a Catania e in provincia e con base operativa nel Cara di Mineo. Spacciavano droga e si scontravano con gruppi rivali per avere il predominio tra le comunita' straniere del centro d'accoglienza. Stamane la Squadra mobile di Catania, nell'operazione "Norsemen", ha arrestato 16 persone (tre sono irreperibili) accusate di far parte di una banda di spacciatori di cocaina e ...

Mafia nigeriana al Cara di Mineo - Salvini : 'Lo chiuderemo entro quest'anno' : Sono stati emessi provvedimenti di fermo per 19 ospiti del Cara di Mineo, questa mattina, dalla Procura distrettuale antiMafia di Catania. Il clan era affiliato alla Mafia nigeriana e usava il centro d'immigrazione come base operativa per illeciti, da cui si diramava una precisa struttura articolata sul territorio nazionale. Le indagini La Squadra Mobile di Catania ha condotto le indagini che hanno permesso di identificare struttura e ruoli ...

Cara di Mineo - procuratore Zuccaro : “Così com’è ora - non è controllabile. Chiuderlo? Salvini recepisce un’esigenza di tutti” : Diciannove provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Dda di Catania nei confronti di una banda di spacciatori di cocaina e marijuana che operava in varie zone d’Italia, ma che aveva una propria cellula operativa a Catania. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di ricostruire struttura e ruoli del sodalizio che imponeva la propria egemonia sul territorio, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali al fine di ...

Cara di Mineo - 19 fermi per mafia - droga e violenza. Salvini : “Lo chiuderemo” : Associazione mafiosa, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e violenza sessuale aggravata. Queste le contestazioni a 19 ospiti del Cara di Mineo (Catania) per cui la Dda ha firmato un decreto di fermo. Secondo l’accusa si trattava di una cellula dell’organizzazione criminale mafiosa nigeriana di matrice cultista denominata Vikings. Agli indagati è contestata l’aggravante dell’aver commesso il reato al fine di agevolare ...

Catania - sgominata cellula mafiosa nigeriana con base nel Cara di Mineo : 19 arresti : Operazione della polizia contro il gruppo 'Supreme Viking confraternity' coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Catania. In manette 19 persone accusate a vario titolo di organizzazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e violenza sessuale, tutti reati aggravati dell'essere parte di un'organizzazione di tipo mafioso.Continua a leggere

Catania - sgominata organizzazione mafiosa nigeriana con base nel Cara di Mineo - Salvini : 'Lo chiudo entro l'anno' : Una banda di spacciatori di cocaina e marijuana che operava in varie zone d'Italia, ma che aveva una propria cellula operativa a Catania denominata "Viking" o "Supreme Vikings confraternity" e nel ...

Mafia nigeriana - sgominata una cellula di spacciatori che operava nel Cara di Mineo : C’era la Mafia nigeriana dentro il Cara di Mineo, la struttura per richiedenti asilo che il ministro dell’Interno Salvini, ha ripetuto ancora stamattina, vuol chiudere al più presto. Lo ha scoperto la polizia di Catania che nei giorni scorsi ha eseguito 19 fermi disposti dalla procura. Le persone finite in manette sono indiziate, a vario titolo, de...

Mafia nigeriana - 19 fermi a Catania. "Base nel Cara di Mineo" : Operazione delle forze dell'ordine contro la Mafia nigeriana che nel Catanese aveva la sua base nel Cara di Mineo . Su delega della procura distrettuale antiMafia di Catania, la polizia ha eseguito il ...

Salvini : entro dicembre stop Cara Mineo : 9.40 Dopo la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto,il ministro dell'Interno Salvini annuncia a Rtl che vuole "chiudere il Cara di Mineo entro quest'anno" perché"più grossi sono i centri e più è facile che si infiltrino i delinquenti" Salvini ha ribadito che sulla Sea Watch "non ci sono donne e bambini"e affermato che parlamentari e sindaco saliti a bordo "non hanno rispettato le norme igienico-sanitarie e possono portare a terra di ...