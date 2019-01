Cara di Mineo | 19 fermi per mafia | droga e violenza Salvini | “Lo chiuderemo”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Associazione mafiosa, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope esessuale aggravata. Queste le contestazioni a 19 ospiti deldi(Catania) per cui la Dda ha firmato un decreto di fermo. Secondo l’accusa si trattava di una cellula dell’organizzazione criminale mafiosa nigeriana di matrice cultista denominata Vikings. Agli indagati è contestata l’aggravante dell’aver commesso il reato al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso.Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di ricostruire struttura e ruoli dell’organizzazionetterizzata dalla suddivisione sul territorio italiano in gruppi, con competenza su specifiche porzioni del territorio. In particolare la cellula operativa a Catania e provincia, con base operativa nel, “imponeva la propria egemonia sul territorio, opponendosi e ...