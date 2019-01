Calendario Europei volley 2019 | tutte le partite dell’Italia Quando giocano gli azzurri?

Volley - Europei 2019 : ufficializzati gli orari delle partite. Calendario - programma - tv di tutti gli incontri : La CEV ha ufficializzato le date e gli orari delle partite degli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre in Francia, Belgio, Slovenia, Paesi Bassi. L’Italia disputerà il girone eliminatorio a Montpellier contro Francia, Bulgaria, Portogallo, Grecia e Romania: gruppo di ferro per gli azzurri che saranno impegnati contro i padroni di casa guidati da Earvin Ngapeth, contro gli insidiosi Verdi di Tsvetan ...

Calcio - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Calendario Europei volley femminile 2019 : date - orari e tv di tutte le partite. Il programma completo : Gli Europei 2019 di volley femminile si disputeranno in Turchia, Polonia, Ungheria, Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna continentale si svolgerà in quattro Paesi e con la partecipazione di addirittura 24 Nazionali che sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno. Le prime quattro classificate di ogni gruppo si qualificheranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a ...

Pattinaggio artistico - Europei Minsk 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. La rassegna continentale prevede l’assegnazione ovviamente di quattro titolo: maschile, femminile, coppie di artistico, coppie di danza: si preannuncia grande spettacolo per la 101^ edizione di questa competizione. L’Italia può giocarsi delle carte importanti con Charlène Guignard-Marco Fabbri (coppia di danza) e Nicole Della ...

Calendario Europei volley 2019 : programma - date - orari e tv di tutte le partite : Gli Europei 2019 di volley maschile si disputeranno in Francia, Paesi Bassi, Belgio, Slovenia dal 12 al 29 settembre. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei formazioni ciascuno, le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta che porterà agli atti conclusivi di Parigi. L’Italia si trova nella Pool A e giocherà a Montpellier, gli azzurri ...

Volley - Europei 2019 : tutte le partite dell’Italia. Calendario - programma - orario d’inizio e tv : La CEV ha ufficializzato il Calendario della fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Slovenia dal 12 al 29 settembre. L’Italia è stata inserita nella Pool A e giocherà a Montpellier: gli azzurri esordiranno il 12 contro il Portogallo, poi il giorno dopo se la vedranno con la Grecia. Avvio soft per la nostra Nazionale che poi riposerà un giorno prima di sfidare la Romania (15 ...